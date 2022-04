Cousin Fung出首張個人EP　揀17號面世同謝安琪《17度》有關？

無論身為製作人、還是作為男子唱作組合goldEN成員,Cousin Fung(馮家俊)一直堅持做好音樂,三度榮獲「叱咤樂壇作曲人大獎」,直至2022年,他終於以個人身份正式發布屬於自己的迷你專輯(下稱EP)《再敲響心跳》,發表三首歌曲包括《Us, Among the Endless Universe》、《miles apart》及派台歌《踏遍星塵來治癒》。Cousin表示今次推出個人作品《踏遍星塵來治癒》實在有點即興,又因有選擇困難症,而增生成英文、廣東兩個版本,再發展編成多一首純音樂《Us, Among the Endless Universe》,最後匯聚成自己個人首張EP。

今次是Cousin Fung首度以男歌手身份推出音樂作品。(資料圖片)

EP主題《再敲響心跳》出自歌曲《踏遍星塵來治癒》的歌詞尾句,然而,專輯名稱比起歌詞本意有另外一層的意思,Cousin 分享:「迷你專輯(EP)的名稱為《再敲響心跳》,是與樂迷有關的,樂迷一直有支持我唱歌,但我一直未有很大意欲再於幕前當歌手、未曾遇上適合的時機。我有一直堅持做音樂製作,所以樂迷對我音樂世界的理解,是透過其他歌手的聲音演繹,而今次終於是用我自己的聲音,去演繹我為自己寫的歌曲,感覺和意義都截然不同。我對唱歌這件事沒有放棄過,希望無論我在樂壇哪一個位置,都能夠用自己的歌曲,再『敲響』樂迷的『心跳』。對於樂迷們,雖然不知道您們的實際人數,但肯定的是我知道您們對我有期望,過去每年、上年、今年都在為我期待着。」Cousin不想讓樂迷的期待只能一直成為「一絲希望」,2022年4月17日,他終於將這「一絲希望」呈現成屬於他自己的歌曲。他笑言,可能樂迷們眼見他太久沒有「動作」(製作以外的搞作),都一個一個地「心跳停頓」了,所以今次Cousin希望用自己的聲音和歌曲,再次「敲響」大家的心跳。

Cousin特意選擇昨日4月17日發表專輯,原因是自覺與17這個數字有緣分,例如第一首獲選用的創作就是Kay的《17度》。(資料圖片)

有別過往以組合形式或製作人的身份出歌,第一次自己一人以男歌手身份推出作品,對Cousin來說感覺大不同 :「首先,我很久沒有出歌,感覺已十分不同;上一次以組合形式出歌時已經是7年前,當時整個網絡生態、樂壇生態與今時今日都相當不同。幸好,一直有和昔日組合goldEN隊友Kenneth訴心事,好開心今次發表得到他的支持。」而Cousin特意挑選昨天17號去發布個人EP,對於他來說有特別的意義。Cousin覺得他的人生跟7、17等數字甚有緣份,也為他帶來安全感。例如因為他人生首支在香港成功獲得歌手選用的作品名叫《17度》,謝安琪亦成為了第一位選唱他作品的歌手。是次自己發個人單曲,Kay和她去年剛成立的音樂門號「淺白本部」團隊亦表示非常讚賞和衷心支持。淺白團隊中也有其他當年他剛加入樂壇的老朋友舊同事,大家雀躍之餘更二話不說樂於協助為他處理發單曲的流程細節以及處理宣傳事宜,令他大為感動。

Cousin這次出歌,得到Kay和她去年剛成立的音樂門號「淺白本部」團隊支持。(資料圖片)

EP《再敲響心跳》的第一首曲目為《Us, Among the Endless Universe》,雖然是純音樂,但其蘊含的意義並不比其餘兩首歌曲少。創作意念來自「空間、宇宙、時間、我們」。Cousin認為我們都因為時間是不斷向前進,便遵從了宇宙的定律,亦受制於空間的條件,去完成我們的一生,有時或許真的會忘記了初衷,忘記了原本的喜惡。Cousin在歌曲文案中這樣表達:「世界割開了;信念扭曲了;靈魂失散了。我們慢慢向時間低頭了嗎?人即使在軟弱的時候,信念都可以強大到一個地步,去改變時間過去帶來的痛苦;改變空間距離帶來的傷害;顛覆宇宙定律帶來的規範,最終找回了幸福的靈魂。幸福的命運根源早就存在,遇見的人要一直相信,寄望大家不要逃避,不要怕。」

EP第二首曲目《miles apart》與第三首的《踏遍星塵來治癒》共享同一編曲,兩首歌分別譜上英文和廣東話歌詞。Cousin當初找Ronald Tsui填寫英文版時,英文詞和廣東詞的寫作時序可以說是你來我往。當時Cousin手頭上有的是一份寫了一半的廣東詞,內容圍繞一個人如何睡得不好;如何被另一個自己壓住本身的自己;如何抑鬱中苦笑。Cousin分享:「多得Ronald的文筆,令歌曲有比較容易的切入點:愛情。英文版比廣東版簡單、純粹、直接,沒有轉彎抹角。而《miles apart》作為歌名,是因為歌詞中的內容並不是單向被愛,而是有意識地感受到故事未完:沒有故事是沒有瑕疵,我們都受盡過苦頭,其實故事才開始,那美好的東西一直在等候著我們發現。」

Cousin Fung今年以個人身份推出EP《再敲響心跳》,派台歌《踏遍星塵來治癒》也同日面世。

作為屬於Cousin自己首支的派台歌《踏遍星塵來自治癒》感情真摯深厚,旋律、歌詞、編曲富有層次感,呈現Cousin音樂路上心情的高低起跌:縱使經歷世界崩塌、心靈崩潰而變得體無完膚,過去與現在的時間點都帶動著一直抑壓自己的情感和鬱結,然而透過踏遍星塵,遊走每個角落,反省如何從過程中反覆思考、尋找,從而得到最真誠的答案。Cousin以他的聲音、他的音樂跟大家分享他找尋到的答案:在哪裏受傷就在哪裏治癒,踏遍星塵也要回歸他當初做音樂的初心。