聲夢傳奇2｜21歲趙小婷跑出成大熱　未正式出道已有3萬粉絲

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》昨晚（28/4）舉行記招，宣布比賽將在6月11日舉行，而23位參賽者亦率先與觀眾及傳媒見面。各參賽者位位都功力深厚，而唱功了得又懂得演奏鋼琴及結他的趙小婷（Pamela）就火速成為大熱！

Pamela不時會在社交平台分享唱功，原來她讀書一樣了得，除了開Instagram分享讀書心得，更是位港大醫科生。（梁碧玲攝）

Pamela率先跑出成大熱。（IG/@pamsmusic）

現年21歲的Pamela中學就讀協恩中學，現時正就讀香港大學內外全科醫學士，絕對是一名學霸。除了讀書厲害，Pamela亦非常熱愛音樂，經常在Instagram上載歌曲Cover，早前翻唱《勁浪漫 超溫馨》獲得Gareth.T留言讚好。另外，翻看Pamela的IG，有不少圈眾人及歌手都有Follow，包括MC張天賦、馮允謙（Jay Fung）、菊梓喬、P1X3L成員Phoebus等。

Pamela樣子和聲線同樣甜美，還是一名學霸，亦是23位參賽者中最多人Follow的一位。除了個人IG，她亦開設另一IG帳號分享讀書心得。近期為了鼓勵DSE考生，亦特別出Post教大家如何把握機會升grade策略、常用英文句子、計劃未來等等，非常有心。另外，Pamela早於去年4月成為香港無綫電視經理人合約藝人，相信未來將會被力捧。

MC張天賦都有Follow Pamela。（IG/@mcheung1201）

至於男參賽者方面，22歲的文佐匡（Sean）憑1米8的身高，成功吸引大家注目。雖然今年1月才開設Instagram帳號，暫時還未有太多粉絲追蹤，但原來Sean大有來頭。Sean是韓國男團前中國成員黃子韜（Tao）創立的公司龍韜娛樂旗下藝人，而看到Sean在IG上載的片段中都看到他的舞技甚有功架，相信要走跳唱路線絕對不難。