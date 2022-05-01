聲生不息｜與林子祥合唱《單車》感動全場　曾比特憶亡父不禁爆喊

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（1/5）播出第二集，芒果TV率先在中午播出足本三小時版本。來到第二集，來自香港與內地的殿堂級歌手及新世代歌手組成男女子隊進行對戰，而林子祥就跟曾比特（Mike）合唱陳奕迅的《單車》，對戰劉惜君及單依純合唱的《一起走過的日子》。

林子祥就跟曾比特（Mike）合唱陳奕迅的《單車》，對戰劉惜君及單依純合唱的《一起走過的日子》。（節目畫面）

林子祥就跟曾比特（Mike）合唱陳奕迅的《單車》，對戰劉惜君及單依純合唱的《一起走過的日子》。（節目畫面）

當林子祥與Mike談到挑選了關於父子情的《單車》，林子祥直言在兒子林德信青春期是只顧忙著工作，並沒有給兒子更多的陪伴及關愛而感到內疚。而Mike就提到父親在自己年紀很小的時候已經離世，所以一直對父親的印象都很模糊。兩人合唱時，將夏韶聲的《空凳》融入了歌曲，充分表現了父子分離的傷感，最後Mike與林子祥擁抱時，都忍不住爆喊。

+ 8

唱畢後，林子祥坦言選了《單車》這首歌後才知道Mike的父親很早便離開了，更大讚Mike挑選了這首歌非常大膽。而Mike亦直言最後跟林子祥的擁抱有被溫暖到，更當了林子祥是自己的父親，一個擁抱讓很多事情都釋然了。看到兩位感動人心的演繹，連葉倩文、楊千嬅、李玟、炎明熹、主持何炅及王祖藍等人及台下觀眾都忍不住流淚，最終以54%撼低劉惜君及單依純。