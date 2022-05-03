樂壇核數師｜港台年初網傳禁播歌手 上榜歌手新歌與龍虎榜絕緣
撰文：劉傳謙
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記得今年初，網上曾流傳香港電台制定「十大禁播歌手名單」，並曾經向DJ以口頭下達有關安排，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪、許廷鏗都牽涉在內，當時港台回覆時稱：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」雖然過去李志剛、鄭子誠等港台DJ在受訪時都否認收到指令，但2022年至今過了4個月，網上流傳的「十禁歌手」也未曾在「中文歌曲龍虎榜」中出現過。
6位名單內歌手 新歌全數無緣上榜
名單內的10位歌手中，許廷鏗、謝安琪、Serrini、方皓玟、Dear Jane及RubberBand都有歌曲在今年登上過其他樂壇流行榜，其中RubberBand、謝安琪和Serrini都有新歌贏過冠軍歌，但6位歌手合共7首上榜歌，目前為止都要與港台龍虎榜刷身而過。下一位要挑戰這道力牆的，輪到Dear Jane的新歌《脫骹的華爾茲》，雖然隊內結他手Howie（翁厚樑）有份參與，JW王灝兒的《納斯卡線》得到冠軍，但相信對化解目前僵局的作用不大。雖然「上榜歌手」目前都無緣龍虎榜，但結果是反映著港台暗藏禁播名單，抑或結果只是一個巧合，這一點就交由讀者自行消化。
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