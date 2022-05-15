聲生不息｜炎明熹與抗疫護士母親「合唱」超催淚　可愛童年照曝光

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（15/5）中午率先芒果TV開播第四集，而香港觀眾可以在晚上在8點半在翡翠台收看。來到第四集主題為「港樂與我的『一生所愛』」，男女子隊分別將一位最欣賞的對手加入自己隊伍，並進行PK。

隊內組合進行演唱 每隊會派出三個組合進行三輪一比一的對戰。（節目畫面）

李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》。（節目畫面）

隊內組合輪流獻唱圍繞愛情、親情、友情等不同愛的故事的六首歌曲進行演唱對戰。進行競演歌手包括：林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》；李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》；楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》VS李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》。每首歌曲與之前集數一樣被賦予期待值，每輪PK完畢後，現場觀眾將投票選出較喜愛歌曲，得票票數較高一隊將可擁有該輪兩首歌曲所有期待值。經過三輪比賽，現場將再度進行投選，投選兩隊的「最佳合唱歌曲」進行候選。

炎明熹與劉惜君合唱《念親恩》。（節目畫面）

Gigi的演出非常穩定。（節目畫面）

劉惜君。（節目畫面）

全晚最精彩對決，絕對是李克勤與炎明熹（Gigi）的師徒對決。自參與節目後在內地人氣急升的Gigi，短短三個星期微博粉絲人數已由原本的6 萬遞增至逾33.4萬（截至早上11時30分）。與家人分隔兩地的Gigi，坦言選唱《念親恩》是有覺親情也是「愛的一種」。第三次站在《聲生》舞台上的Gigi，與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》時毫不怯場，全程不但感情豐富、且和音和演唱技巧均是相當穩定。

點擊下圖看Gigi的可愛童年照：

獻唱完畢後，劉惜君透露歌曲開場的《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻唱，為現場投下震撼彈。當惜君提及《念親恩》是Gigi想送給父母的禮物時，Gigi即時眼睛一紅，為免哭於人前，Gigi忍著滿眶淚水把頭向後仰，可愛、感性又堅強的舉頭令全場觀眾更是感動。及後Gigi努力擠出笑容，並解釋面上的圖案意味著家人「陪伴」她一起獻唱：「今天我的臉上帶著你們，這個是爸爸、媽媽、我、弟弟和妹妹。」大會主持祖藍接著補充指炎母亦是很有愛的人：「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」

點擊下圖看Gigi的忍淚奇招：