聲生不息︱楊千嬅率領兩代歌手唱《高山低谷》　網民讚好聽過原唱

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（15/5）中午率先芒果TV開播第四集，而香港觀眾可以在晚上在8點半在翡翠台收看。主題為「港樂與我的『一生所愛』」，競演歌手及歌曲包括：林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》；李克勤、毛不易《最佳損友》VS 炎明熹、劉惜君《念親恩》；楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》VS李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》。

楊千嬅率領周筆暢和單依純，三人合唱林奕匡的《高山低谷》。（節目畫面）

李玟、林曉峰及魔動閃霸則唱出《半點心》。

今集搞笑擔當則落在楊千嬅身上，與周筆暢單依純合唱《高山低谷》的千嬅台型兼功架十足，與筆筆及依純的三重唱亦甚有默契兼動聽。有不少網民都大讚三人的版本，不原唱林奕匡好聽。不過當三人認真又深情的獻唱完畢後，祖藍一句「三代歌手」即令千嬅「眼都凸埋」，千嬅皺眉扁嘴謂：「我們沒有距離很遠呀。」之後再厲眼望向祖藍笑謂：「我不承認！」祖藍見狀即補鑊指是「兩代半」，千嬅聞言再發揮大笑姑婆本色謂：「這個比較好，舒服一點。」爆笑全場。

除了盧冠廷演繹《一生所愛》之外，久未露面的呂方亦驚喜亮相獻唱《朋友別哭》，來表達心目中愛的意義，呂方更指明希望獻唱歌曲能為電視機前的觀眾獻上慰藉。