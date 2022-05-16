聲生不息｜李克勤翻唱《最佳損友》　原唱陳奕迅：唔好唱爛我首歌

歌唱競賽節目《聲生不息》昨晚（15日）播出第二場公演的合作舞台。早前克勤在首場合作舞台中，聯手李健合唱《花火》，獲得一眾好評。而在第四集播出前，克勤與新生代歌手毛不易的合作早已備受關注，二人合唱陳奕迅的《最佳選友》再次驚喜舞台。

李克勤與毛不易合唱《最佳損友》，和音配合得非常完美。（節目畫面）

今集節目以「一生所愛」為主題，克勤以《最佳損友》這首經典的歌曲來講述關於友情的故事，特別唱到「朋友 我當你一秒朋友 朋友 我當你一世朋友」，表達對朋友情誼的珍重，娓娓道出了時間的無情與人生的無常。克勤提到唱《最佳損友》時，想到的是好友劉德華。二人是多年好友，華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」因此歌詞就像是道出克勤與華仔的堅固友誼。對於友情的維繫，克勤有感年代不同，方法亦都不一樣：「以前我唱譚詠麟的《朋友》的那個年代，那個年代我的電話裏面，電話號碼大概只有二十、三十個，現在可能有二百個聯絡的電話，時代真的不一樣了，維持的方法也不一樣了。」

李克勤獻唱時想起好友劉德華。

演唱完畢，克勤表示有將綵排時的片段發給原唱陳奕迅：「我們綵排完了以後，我就把我們的那個綵排片段就發給原唱者（陳奕迅），他還給我一些加油的說話，他說：『兄弟，不要唱爛我的歌。』說笑說笑，他說他也沒想過會有這樣的，兩個男生對唱的感覺。」除此之外，克勤再次與新生代歌手合作，可見其一直走在與年輕文化接軌的前線，節目結束後，克勤的《最佳損友》立即衝上熱搜十六位，認真厲害。