COLLAR任張敬軒演唱會嘉賓失準　反應兩極有網民話似唱K

張敬軒昨晚（26/5）於紅館舉行《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》第十三場演唱會，除了有鄧麗欣（Stephy）坐鎮，還邀請了女團COLLAR擔任嘉賓。可惜COLLAR的表現似乎未如理想，頻頻走音之餘，更被網民指未夠班不應該上紅館。

軒公邀請了女團COLLAR擔任嘉賓。

軒公邀請了女團COLLAR擔任嘉賓。

軒公邀請COLLAR上台時表示很喜歡看選秀節目，因為過程當中能看着年輕一輩過五關斬六將踏上更高舞台。COLLAR升到台上後，軒公叫她們逐一向觀眾自我介紹後，COLLAR向軒公送上一籃醬汁，並笑言：「我哋祝你愈食愈好，作品愈來愈高汁，有啖好食啦你。」軒公離開舞台後，COLLAR就唱出《Call My Name!》。

COLLAR初嘗踏上紅館的滋味。

有大批網民對於COLLAR的表現唔收貨。

雖然COLLAR落力跳唱，可惜觀眾及網民反應兩極。有網民指她們表現失準，頻頻走音之餘，Ivy及Candy期間竟然喊驚式叫出歌詞，嚇窒現場觀眾。有大批網民看到演唱會片段後不禁表示失望，除了狠批COLLAR的表現如中學生唱K，更留言指：「我聽咗啲乜」、「真係未ready，憑咩上紅館？」、「#嗌歌」、「更適合在紅磡曲街演出喊驚」。不過亦有粉絲力撐偶像，表示COLLAR還是新人亦有進步空間，八人表現淡定其實已經值得一讚。

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