專訪｜鄭欣宜憶初登紅館因腳傷留遺憾：臨開騷先由行路開始學返起

「今次無論係喺我嘅體能上,抑或係我喺研究表演藝術呢方面,我都覺得自己係成熟咗好多,狀態都比之前好好多,所以好期待好期待自己可以發揮得最好。」

鄭欣宜(Joyce)即將在6月10-12日舉行第二個紅館演唱會《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》,為求達到最佳狀態,早前在《Chill Club推介榜 年度推介21/22》贏得歌后寶座的她決定不慶功,只想在演出前夕達到/最佳狀態,真正享受舞台:「我唔想好似前功盡廢咁,今次真係好努力,唔想因為身體或者有任何嘢阻我發揮。今次好努力咁鍛煉身體、減磅,希望可以做得最好。所以唔使慶祝啦。」

Joyce上一次踏足這個音樂殿堂是2018年4月的《Break A Leg 鄭欣宜演唱會》,她在開騷前夕跌斷腳,需要動手術、打石膏,大大影響當時的籌備工作:「臨開騷前嗰一個月到先由行路開始學返起,所以嗰陣嘅狀態點會好呢?點可能喺一個最好嘅狀態做一個兩個半至三個鐘嘅騷?」

Joyce即將在今個月10-12日再度進軍紅館,舉行《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》。(陳順禎攝)

彌補4年前首開紅館遺憾

5年前突如其來的腳傷,幾乎令Joyce第一次進軍紅館的美夢破滅:「好記得喺臨做手術之前嗰一日,全間舊公司嘅同事圍住我瞓喺醫院嘅嗰張床度,仲問『開唔開show好呢?』嗰陣我即刻話『梗係開!我冇事嘅,放心啦!』但其實我係驚到爆炸。」腳傷需要時間休養,完全康復後才能排練,加上進入寰亞前那段「年度歌手」的時間(指一年只出一首單曲),因此當時在歌單上需要加入不少翻唱歌,在舞台演繹上也未有重大突破:「嗰次最刺激緊張嘅,已經係最基本嘅一樣嘢:我郁唔郁到。」

Joyce坦言當時連走路都成問題,即使努力排練,根本不可能以最佳狀態上台表演。(資料圖片)

歌單以自己作品為主

其中一個希望在4年前個唱做得更好的地方,Joyce說起一開始約17分鐘的快歌medley,她直言這個部份做得不好:「回望返,我覺得有少少為咗將一件事好似好唱時間咁而令佢好長時間。其實嗰一部份嘅17分鐘入面,我淨係唱咗一首自己歌《你瘦夠了嗎?》啫嘛,其他時間都係選擇一啲香港嘅經典快歌。我會覺得呢個係冇咁似屬於我演唱會嘅嘢。」因為準備時間不足,Joyce也沒有練習特別技能在台上表演,不過今次則預告會為樂迷帶來驚喜。

回想初次上紅館舞台,Joyce認為一開始的快歌medley可以處理得更好。(資料圖片)

Chill Club頒獎禮炸爆舞台為個唱預熱

從三面台到四面台,Joyce雖然先後在擔任許廷鏗、張敬軒演唱會等嘉賓時體驗過紅館四面台,最近在Chill Club頒獎禮上跳唱也是四面台,但她依舊感到非常擔憂:「我係零方向感,我都會同自己講,自己上過四面台嘅經驗都好少有跳唱部份,大多數時間都係乖乖女咁企喺中間度唱,或者兜一個圈唱一首慢歌,咁冇乜難度啦,認得個panel咪得。但係我成日覺得加埋跳唱係會難啲嘅,好彩我哋之前喺Chill Club頒獎禮已經有一個熱身嘅,細型少少嘅四面台,有唱有跳,都可以應付到,但嗰個只係一首歌。」她坦言回到紅館,即使之有熱身機會,仍會有一定跳唱上的難度,於是決定把居所化身排舞室:「之前準備Chill Club頒獎禮嗰表演嘅時候都有用,當我自己練嘅時候,我會將間屋嘅不同物件當做panel,如果每次位置唔同,我嘅舞步都係正確嘅話,咁就應該冇事嘅。」

Chill Club頒獎禮的表演環節,令Joyce率先體驗四面台,正好為自己的演唱會預熱。(梁碧玲攝)

「Between Us」的兩種解釋

今次重返紅館,演唱會以「Between Us」命名,Joyce在訪問中也以不同角度拆解個唱主題。其中一個說法可從音樂風格談起:「我發覺尤其呢幾年,的確係多咗好多跳舞歌。我一係喺快歌入面展示到霸氣,懶係女王咁嘅感覺;一係就走另一個極端,可能係一啲抒情慢歌。我好想大膽啲探索呢兩個極端之中,中間嘅嗰一個自己,亦係我喺呢兩個極端裏面嘅『Between Us』。」當然,Joyce也清楚要成為一個全能歌手,最好當然是充分掌握兩個極端的自己,向樂迷展示不同面向。

Joyce認為「Between Us」其中一個解讀方法可從音樂風格談起,希望自己能探索遊走跳唱快歌與抒情慢歌之間的自己。(陳順禎攝)

學習用音樂講八卦

當然最直接的解讀,就是Joyce本人與觀眾之間的連繫。Joyce希望透過音樂向觀眾分享自己的想法、秘密,從2008年參演無綫電視劇《畢打自己人》開始,入行已有14年的Joyce離不開外界對自己私事的討論。她坦言過去一直不願在工作以外的事情上分享更多:「只要一提及其他方面嘅話題,我嘅回應通常係『我冇回應,多謝關心』,但係我發現自己個心入面一直有一個雪球不停滾大,已經愈滾愈大。我成日都講,作為一個歌手、舞台上嘅表演者,曲不離口、舞不離手,因為絕不鬆懈,我要繼續努力去進步,學多啲嘢,更上一層樓。呢個只係事業上,但係作為一個人,我都希望唔好原地踏步,可以繼續成長,所以我覺得係要處理呢個雪球。但係某啲話題,唔好話公開地對住大家、對住cam講,有時對住朋友,甚至自己,都好難分享、承認,會覺得好尷尬,好難為情,好肉酸。依家搵到一個缺口,就係透過音樂,唔知點解某啲話題用歌包裝咗之後就可以講出嚟,同大家分享到,咁有咩好得過可以用音樂同大家分享自己故事、秘密?」

過去Joyce一直對工作以外的話題避而不談,近年察覺自己可以透過音樂分享更多。(陳順禎攝)

「歌手」與「藝人」

「其實我自己一路都好耿耿於懷,就係『歌手鄭欣宜』,唔知點解大家寫我都係『藝人鄭欣宜』。」今年贏得叱咤歌后一刻,Joyce道出入行14年來的心底話,對於「歌手」、「藝人」兩個稱呼的執著,她坦言:「我記得一開始拍劇嗰兩、三年,每一日放工,我就會對住電腦睇其他歌手嘅現場表演。我會緊張到踎喺張凳上面,好似準備捐入個mon度。我好記得有一次我指住個mon,同我朋友講『Why am I not doing that?』(點解我唔係做緊呢一樣嘢?)我諗係嗰段時間開始想被稱為『歌手』,好想被認同係一位歌手,有一種感覺係好想證明畀自己睇,我可以憑自己嘅努力做自己鍾意做嘅嘢。」

Joyce先以演員身份正式入行,但其實她最想做的還是唱歌。(陳順禎攝)

成功背後,幕後團隊的付出也不能忽視,Joyce認為努力鍛煉自己實力,才是外界開始稱自己為「歌手」的關鍵:「我覺得每個成功嘅藝人都係天時地利人和,而『人和』一定喺度,但係我從來都唔想靠任何人創造屬於自己嘅一片天,到最後一定要靠自己嘅努力同實力做所有嘢,所以我會好介意大家會覺得我係藝人定歌手,如果想大家叫我做『歌手』,就代表我嘅唱功、表演一定要非常好。係好感動嘅,《叱咤》之後見到好多貼文、報道真係開始寫我係『香港女歌手』,我覺得呢個係最大嘅認同。」

Joyce經過一年努力,除了得到樂迷「really like」自己外,也得到外界以「歌手」稱呼的認可。(葉志明攝)

曾大膽用事業作賭注

不論是2005年的「死亡之吻」事件,還是出道初期針對身材、樣貌的抨擊,甚至自組公司期間的「年度歌手」階段,Joyce的演藝事業絕非一帆風順,也曾經想過退出娛樂圈:「我喺18年嘅時候同自己玩咗個好愚蠢嘅遊戲。」她坦言自己在2017-19年狀態極差,恰巧2018年憑電影《29+1》獲得金像獎最佳女配角提名,臨近頒獎一刻,她突然對上天下一個足以影響事業的賭注:「天呀,不如我哋玩個遊戲吖,如果我得到呢個獎,我就劈炮唔撈,離開香港;如果我得唔到呢個獎,咁就表示你想我繼續喺呢個娛樂圈,即係話我仲有嘢未做完,咁我就留低,全力all in繼續試。」當年最屆女配角的對手包括葉德嫻、邵音音、寶珮如和內地演員吳彥姝,位位都是實力派演員,Joyce笑言明知得獎機會不大才敢下賭注。

如果Joyce真的贏得當年金像獎最佳女配角,近年聽到的音樂作品就未必會出現。當然,連Joyce也說要得獎難度非常大。(資料圖片)

因家人萌生退意

針對自己的批評和攻擊,雖然Joyce選擇避開回應工作以外的話題,讓時間證明一切,但她坦言等待過程並不容易。除了漫長的等待和付出,令Joyce萌生退意的還有遠在加拿大的家人:「我屋企人嘅年紀愈來愈大,而佢哋全部都喺加拿大。其實最初我決定留喺香港,佢哋係反對嘅,因為嗰陣我年紀細,佢哋好想我返加拿大。即使最後佢哋依家支持我,但係我一直以來都有個疑問:究竟選擇留喺香港追所謂嘅歌手夢係咪叫曳呢?但係今年都35歲啦,都做咗大人好多年,我諗係乖掛。我絕對係唔聽話嘅人,但我絕對係一個乖嘅人。」

Joyce笑言:「我絕對係唔聽話嘅人,但我絕對係一個乖嘅人。」(陳順禎攝)

避公開談私事:好尷尬

談起Joyce,外界少不免會提及媽媽沈殿霞(肥姐),今年在樂壇大豐收,網民都會說著「肥姐在天之靈會感到高興」,關於一些正面評價,Joyce也會感到舒服:「呢一句係會令我非常開心,好驚喜,我諗作為兒女,大家都會想父母可以安心,可以為我哋驕傲。」不過媒體最近則經常談起她年屆35歲,可以動用肥姐的6000萬遺產,她也拒絕回應。Joyce坦言:「有好多嘢好難喺一個大概45分鐘嘅訪問可以講得晒,畢竟我用咗十幾年避開某一啲話題,呢啲話題都唔值得講,(It’s not tastable to talk about certain things),會覺得講到呢啲話題好尷尬。不過無論發生咩事都好,都唔會影響到我對唱歌同喺舞台表演嘅熱情,所以我唔想喺嗰啲位度畀力量。」

Joyce直言過去有一直避談的話題,認為用任何形式談及這些事會很尷尬。(陳順禎攝)

自覺唔算最勤力

頒獎禮上屢獲佳績,目前離贏得女歌手大滿貫只差一步,Joyce在年初收到不少樂迷打氣、祝賀,讚她過去一年很勤力。不過Joyce並不認同:「我唔覺得我係比別人更努力,其實當疫情係咁嘅時候,我哋全行唯一可以做嘅就係努力啦,係咪先?我反而覺得係觀眾近呢十幾年,因為我嘅事業有好多高高低低,佢哋不離不棄,就算唔係我fans都會選擇用佢哋嘅時間同心機望返我,聽返我。係你哋將你哋嘅注意力畀咗我,我先有機會讓大家重新認識我嘅音樂,對我有一個支持嘅心,開始鍾意我嘅音樂,開始鍾意我份人,今次有機會喺呢個演唱會答謝大家。我呢啲死中女最鍾意聽八卦,今次就透過音樂同你哋講八卦,哈哈。」