聲生不息｜楊丞琳苦練廣東話唱《越難越愛》　被葉蒨文自然美迷倒

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。本集競演主題為「港樂與我的『葡萄成熟時』」上半場，繼張智霖及王源，今次更請來楊丞琳及周柏豪當特邀嘉賓。

楊丞琳與周筆暢感情非常好。

楊丞琳被葉蒨文自然美迷倒。

以特邀嘉賓現身《聲生》舞台的楊丞琳，為了是次演出做足準備。在台北長大的楊丞琳，原來是廣東人，她受訪時透露：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」 當楊丞琳獲邀出演《聲生》時，她先與TVB劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。

楊丞琳特別挑選了《越難越愛》。

更為歌曲苦練廣東話。

為了不影響樂迷觀感，楊丞琳更由決定好歌曲當日起苦練廣東話，相當敬業：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話，克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。

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至於與楊丞琳PK的對手林子祥，則率領魔動閃霸及馬賽克樂隊組成7位漢子、獻唱《當代男兒》主題曲《真的漢子》。本周創作能力如有神助的魔動閃霸，除為《談請說愛》、亦有為《真的漢子》創作說唱部分，更將所有男歌手的名字都填進歌詞內，當中提及Mike的部分，更「玩味」甚濃，將現場氣氛推向高潮！隊長克勤聽畢後對於魔動閃霸表現相當滿意，還透露二子為了說唱部分「寫了好多個版本」，誠意十足。

林子祥率領魔動閃霸及馬賽克樂隊組成7位漢子、獻唱《當代男兒》主題曲《真的漢子》。

本集還有個搞笑的小花絮位，就是楊丞琳甫見到葉蒨文進入錄影現場，即驚艷至連環作出害羞狀，不但多次「掩嘴」，更一度害羞至「行路打倒褪」。楊丞琳事後笑謂：「我整個人被她的美貌震驚到喇，由內而外散發女人的美。」並笑言自己碰上Sally姐後慘變「作狀」，楊丞琳續說：「優雅、大氣、自然，自然對女人太重要了。」