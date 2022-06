專訪｜鄭融預告演唱會唱《斷片》找數：佢哋講到好似係主打歌咁

出道19年的鄭融(Stephanie),過去只在2013年舉行過《鄭融 Live Like 18 Concert》,事隔9年,她終於一如歌迷所願,在7月16日於麥花臣場館舉行《TRUTH AND DARE 鄭融演唱會 2022》。她直言今次開個唱是興奮多於緊張,希望為樂迷帶來一點刺激:「對大家嚟講有少少腎上腺素嘅元素會好啲,難得大家可以出街,可以睇返show。」而在疫情期間大家都不能隨意出國,Stephanie認為這段時間正好令自己面對一直以來存在的問題:「我覺得呢段時間對香港人嚟講係一個挑戰,冇得離開、冇得玩,好多嘢都做唔到,冇得逃避。大家都要挑戰面對自己,今次就會將呢個狀況套用返喺個show入面。」

受疫情影響,Stephanie近兩年只推出一首作品《多喝水》,或許在疫情下有了提醒樂迷「見字飲水」,以健康身體應對世界上接踵而來的不同難關,作品不但深得樂迷讚賞,更在電台頒獎禮上取得好成績。受到疫情衝擊,面對樂壇出現的各種新常態,Stephanie依然堅信「Go with the flow」,冷靜應對各項突如其來的挑戰。

撰文:劉傳謙

攝影:葉志明



相隔9年,鄭融終於在7月16日,於旺角麥花臣場館舉行《TRUE AND DARE 鄭融演唱會 2022》。(葉志明攝)

認疫情影響工作:公司連出歌都會有擔憂

不論面前迎來甚麼難關,Stephanie第一時間會提醒自己要保持冷靜:「呢一點好緊要,如果你好心急咁做任何決定,呢啲決定都未必係最好。當你冷靜落嚟,自己嘅心態變得穩定,好多嘢都會迎刃而解,搵到解決方法。」她認為專注當下,做好自己,才能在疫情中好好調整自己:「可能喺工作上,公司連出歌都會有擔憂,擔心出咗歌之後可以點做,未必可以開show,未必有公開活動可以宣傳。當然會有少少氣餒,但係我同自己講,無論手頭上有咩困難,都要有一個好嘅心態,用呢個心態做到最好。」她一直以正向心態面對工作,直至年初收到主辦方邀請開演唱會,她認為現在總算撐過了人生其中一個低潮,更相信專注做好自己的重要性。

面對疫情帶來的轉變和難題,Stephanie深信保持冷靜、「Go with the flow」,才能有效解決問題。(葉志明攝)

為樂迷大唱Side-B歌曲

在商量演唱會歌單時,Stephanie坦言自己與製作團隊有著幸福的煩惱,相比思考如何包裝演唱會,他們所煩惱的卻是如何在每一個段落中作出取捨:「自己覺得有好多歌都需要喺呢個show度唱,樂迷一定會有期待。透過『Truth And Dare』呢個主題,我哋諗到好多好有趣嘅主意,好想試,而嘉賓呢部份都係可以有新鮮感同火花嘅地方,但係依家好似太精彩,所以我哋都好似講笑咁話唔知應該刪減邊啲部份。」今次個唱只開一場,Stephanie當然覺得未夠喉,她也希望延續今次演唱會的主題開Part 2:「依家啲歌係多到要諗點樣取捨,其實係多到,如果有一個Part 2,裏面可以有嘢係唔同嘅添。將我哋諗到嘅所有嘢都放喺嗰個show度,可能大家睇完Part 1再睇Part 2,然後Part 2係有唔同嘅嘢睇添。咁當然最好,因為開show真係好好玩,希望觀眾可以一齊感受。」

Stephanie站在樂迷角度思考,覺得也是時候唱一些Side-B作品報答歌迷支持。(葉志明攝)

懷疑《斷片》冇派台係錯誤決定

為了滿足忠實歌迷,今次Stephanie也特意挑選了一些Side-B作品送給他們:「如果我係樂迷嘅話,我都會有呢一部份嘅期待。喺以前嘅大碟年代,有啲歌佢哋有聽過,但係未必係派台歌,就會少啲機會喺現場聽到。我成日都見到有啲歌係有網民留言話好想聽到,真係要滿足下佢哋,今次係一個好好嘅機會,係一定要做,呢件事已經擺咗好耐。」眾多作品中,她最記得一首沒有派台,但深受樂迷歡迎的《斷片》:「《斷片》有段時間係成日都有人講,講到好似係主打歌咁,心諗嗰時冇派呢首歌係咪做咗一個錯嘅決定呢?(笑)佢哋嗌到嗰首歌好似主打歌咁。」

Stephanie特別談起《斷片》:「有段時間係成日都有人講,講到好似係主打歌咁,心諗嗰時冇派呢首歌係咪做咗一個錯嘅決定呢?」(葉志明攝)

從教育系作品自癒

藉著自己與黃偉文(Wyman)合作的「健康教育四部曲」,自己也被樂迷封為「教育系歌手」,Stephanie坦言過去也曾經從自己作品中得到力量:「上年好窩心、感動,有樂迷喺《多喝水》之後就話我係『教育系歌手』,我自己諗諗一層,呢啲歌都係教育緊我自己,喺不同嘅狀況中應該點面對,或者遇到某啲狀況,喺自己嘅歌都描述咗出嚟,除咗同聽眾共鳴,亦都係同自己有共鳴。人生都會經過好多唔同嘅成長階段,包括自己。」她坦言過去唱慢歌都以慘情歌為主,直至《13樓的大笨象》和《多喝水》的出現,令自己猶如面臨一個分岔位:「之前遇到一啲傷痛嘅經歷,好似《借》、《還》、《紅綠燈》所記錄嘅唔開心,慢慢經歷咗其他嘢,好似一粒藥,令我夠強壯面對一啲唔開心嘅經歷,開始有力量走出嚟,有力量改變、面對。」

憶Sammi唱《紅綠燈》爆喊 既驚訝又感動

現時樂迷談起鄭融,第一時間都會想起2006年的經典作《紅綠燈》,最近透過周筆暢和李克勤的合唱,令歌曲傳到新一代的樂迷耳中,但這首歌的意義絕非只在於單單衝出香港。記得3年前Stephanie擔任鄭秀文《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》嘉賓,當時Sammi之所以選唱《紅綠燈》,是因為這首歌陪她渡過面對抑鬱症期間最低潮的時期,唱著這首歌時更感觸落淚。Stephanie回想起這一幕,除了驚訝,也覺得十分感動:「呢一段咁具體分享係震撼嘅,當然佢講完之後喺我隔離喊仲震撼。(笑)但係我都有少少想喊嘅,呢件事太活生生,係一個太有血有肉嘅交流。作為一個歌手,最大嘅成就感莫過於用自己嘅歌,喺人哋嘅生活入面做到一個陪伴,有力量同溫度地扶持一下當事人。呢個係做歌手最大嘅意義,我嗰刻覺得好感動,好似做咗一啲有意義嘅事。」

得知Sammi透過《紅綠燈》渡過人生低潮,Stephanie直言十分感動。(影片截圖)

預告下半年兩首新歌

除了演唱會,鄭融在下半年也將推出音樂作品,當中Wyman一幅《為民除害》的劇透相,有不少網民猜測是鄭融的新歌。她在訪問中也承認二人再與Dear Jane結他手Howie(翁厚樑)合作,以鐵三角姿態再出新歌:「呢一個三角組合,我真心好感激樂迷呢幾年嘅支持,當中可能有我嘅歌迷,亦有Wyman嘅支持者,甚至Howie都有,但係咁支持我哋嘅真係要好多謝佢哋,由《13樓的大笨象》、《多喝水》到今天,佢哋仍然有嗰份期待,我好感激佢哋。」除此之外,Stephanie也透露即將與期待已久的作曲人徐繼宗合作,是一首為她度身訂造的芭樂情歌。