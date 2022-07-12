衛蘭演唱會 | 鍾舒漫被嫌長氣感自責　衛蘭體諒：可能佢好激動

歌手衛蘭（Janice）完成一連三場《BE STILL LIVE 2022演唱會》紅館騷，昨晚（11日）來到尾場，胞妹衛詩、好閨蜜鍾舒漫（Sherman）、鍾舒祺等人亦有現身獻唱。早前鍾舒漫被指發言時間太長，尾場她似乎了接納觀眾意見，在台上頗為沉默。



衛蘭一連三場紅館騷昨晚圓滿落幕。（胡凱欣 攝）

完騷後衛蘭受訪透露是她邀請鍾舒漫分享感言，未有怪責對方：「可能佢好激動、好多情緒，所以冇真係顧時間，但都唔關佢事囉，我有同佢講希望佢唔好介意，I feel bad.（我感到難過。）」完場後亦有安慰對方。

而鍾舒漫亦解釋是溝通出錯，以為主辦方要求她講足十多分鐘，亦有因此不開心，她自責道：「有少少嬲自己。」並希望衛蘭粉絲不要介意。而衛蘭紅館騷被指太多宗教歌，似「佈道會」，衛蘭回應指希望與粉絲分享所思所想，歌曲選擇上已盡力取得平衡。

鍾舒漫尾場專心唱歌。（胡凱欣 攝）

另外，衛蘭為紅館騷用心背下30多首歌，專心投入演唱，惜仍有甩嘴小瑕疵，對此衛蘭豁達道：「甩咗少少Ok啦，唔係好覺啫。」至於嘉賓MC（張天賦）獨唱亦有甩嘴，衛蘭笑稱有留意：「哈哈！我有呀！其實企到個台個人都有少少緊張，但佢唱得好喎！佢最後都，嘩！爆囉。同埋我啲觀眾係好善良、好Nice，佢哋唔會介意。」而衛蘭最難忘是親自邀請鄭中基（Ronald）做嘉賓，「佢個樣好似好惡，但心好好。」

衛蘭沒有怪責對方。（胡凱欣 攝）

衛蘭完騷後接受訪問。（胡凱欣 攝）

鍾舒漫頗為自責。（胡凱欣 攝）

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