謝安琪方皓文組「期間限定女團」　空降亞博破天荒同台演出

由Live Nation HK主辦的852FES「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會將於下月13及14日假亞洲國際博覽館登場，兩大本地歌姫謝安琪（Kay）和方皓玟（Charmaine）破天荒同台演出，勢以歌聲傳達正能量、溫暖疫下苦況；兩人受訪期間亦藉著育兒分享，以行動訴說生命影響生命的偉大力量。

「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會將於下月13及14日假亞洲國際博覽館登場。

有時候緣分來了，擋也擋不住。兩位炙手可熱的女歌手相識多年、卻苦無合作機會；直至今年八月，她和她終於攜手舉行首個聯乘音樂會，Charmaine形容這是「最好的時機」：「知道有呢個合作覺得好開心，期待已久嘅一件事終於來臨！以前覺得Kay好靚，唔係淨係個人靚，個心都好靚；我本身唔係一個說話多嘅人，但係遇上佢就有好多話題，可能因為大家都係媽媽，而且我哋都好鍾意音樂，所以有好多事情可以分享。」Kay也自言是「方謝配」的粉絲：「我都好想睇呢個騷啊！身邊有唔少朋友打嚟訂飛，我個熱線好似無停過；有啲好耐冇見嘅朋友、甚至小學同學都好想睇，我都好開心。」

從《姿色份子》到《憶年》、《異流》走到《浮沙》，要數經典廣東歌，一定少不了Kay和Charmaine；二人亦不諱言將於音樂會上對唱、互唱以及獨唱，務求滿足觀眾願望。至於最令人頭痛的歌單編排，Kay卻冇有怕：「我覺得我哋嘅歌都係貼地、親切、容易同觀眾有共鳴，所以設計歌單時好似幾容易，因為好多歌都可以放埋一齊。」Charmaine亦趁機透露二人的開會日常：「通常用一個鐘傾流程，然後用兩個鐘傾日常開心事，哈哈！」

除了歌手身份，Kay和Charmaine還有一個年中無休的角色──母親！二人不時交流湊仔經。Charmaine說自己昔日個性跳脫，直至兒子出生才變得從容自在，生命從此影響生命：「生咗小朋友之後，成個人好似去咗第二個階段，佢嘅出現令我重新經歷一次人生。」兩子之母Kay也贊同成長是雙向的：「我兩個小朋友嘅性格好唔同，大仔好外向，同我30歲嘅時候好似，覺得成個世界好有趣、好想衝出去；到我40歲生細女時，因為我嘅人生踏入下一步，所以呢個小朋友同我一齊成長，又會經歷唔同嘅嘢，佢同我好似，都係鍾意安靜、懂得表達自己諗法，所以成長係互動嘅，就算我養育兩個小朋友，都會有兩次不一樣嘅經歷。」兩位媽媽歌手坦言不會干涉子女的音樂取向，Kay還透露大仔張瞻近年熱衷聆聽本地歌曲，更會主動翻查父母親的舊歌細味歌詞，讓她好不感動。

謝安琪和方皓文一同接受訪問。

為慶祝「852FES」的誕生，Live Nation HK推出「Awaken Music覺醒音樂」特別版門票慈善NFT套票，收益扣除成本後，將全數捐贈予「母親的抉擇」，對此Kay和Charmaine樂見其成，也寄望為弱勢少女燃點希望，讓孩子擁有一個溫暖的家。