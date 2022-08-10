張天賦及陳凱詠飛起湯令山繼續開騷　MC手傷原來玩滑板不小心摔到

前日（8日）張天賦（MC）及陳凱詠（Jace）為美妝品牌舉行音樂會，音樂會同時在線上播放，吸引到不少粉絲捧場。因為湯令山日前宣布確診肺炎，所以未能出席音樂會。

湯令山日前宣布確診肺炎，所以未能出席音樂會。（胡凱欣攝）

音樂會一開始，Jace率先上場演唱，勁歌熱舞唱《I Wish》及《收聲多謝》，之後演唱新歌《 Long D 》及與MC合唱《Boyfriend Material》。其後唱出湯令山的《勁浪漫超溫馨》，創出一個新風格，令在場的粉絲十分「受落」。Jace覺得唱別人的歌很好玩，雖然要重新學那首歌的舞步及歌詞，但可以學到更多及令人有新鮮感。

Jace率先上場演唱 (ig@jacechw)

MC出場後演唱了多首「首本名曲」，包括有：《記憶棉》及《小心地滑》等熱播歌曲，在場的「賦二代」聽出耳油，最後送上新歌《老派約會之必要》，令全場氣氛升到最高。MC早前接拍了新戲《夜校》，首次做演員的MC坦言十分新鮮，MC亦希望可以多方面不同發展，為愛他的「賦二代」送上驚喜。MC：「音樂會除咗表演新歌，仲演唱咗我不同類型嘅作品，同大家一齊見證我音樂路嘅突破，好開心可以同Jace合作，為大家帶來突破界限嘅晚上！」而當日MC手上亦有包紮的情況，原來是早前玩滑板時不小心經摔到，過治療後已經比之前好多了，但一眾的「賦二代」都苦口婆心的提醒MC要小心，免得再摔到。