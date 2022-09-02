吳青峰邀得偶像孫燕姿合作〈醉鬼阿Q〉　高難度轉音好聽到飛起！

近年淡出的華語樂壇天后孫燕姿，到底是多少歌手的偶像？台灣知名樂團「蘇打綠」主唱吳青峰最近推出新專輯《馬拉美的星期二》，當中邀得遠在新加坡相夫教子的偶像孫燕姿合唱新歌〈醉鬼阿Q〉。吳青峰大學時期參加音樂比賽就選唱孫燕姿我要的幸福〉，出道後也時常在不同場合翻唱偶像其他作品，從熱門到冷門應有盡有，包括〈天黑黑〉、〈我懷念的〉、〈逆光〉、〈逃亡〉、〈克卜勒〉、〈Leave Me Alone〉等等。他也坦言，在音樂路上，深受孫燕姿等音樂人的啟發。



台灣歌手吳青峰最近推出新專輯《馬拉美的星期二》，當中邀得遠在新加坡的偶像孫燕姿合唱新歌〈醉鬼阿Q〉。（環球音樂）

吳青峰形容〈醉鬼阿Q〉有點像他的「小自傳」，而之所以鼓起勇氣邀請偶像合唱，事源「在寫歌時腦海就一直浮現燕姿的聲音」，但發出邀請後一直忐忑不安。幸而孫燕姿一聽到Demo就感到非常驚艷，立即回覆：「I love it！可以聽到青峰世界裡的奇幻。」

〈醉鬼阿Q〉的世界到底有多奇幻？眼尖的歌迷很快就透過歌詞發現，從小酷愛文學的吳青峰從中引用了多個經典，包括先秦古籍《山海經》、戰國時期詩集《楚辭：漁父》、唐朝詩人白居易《花非花》和《問劉十九》、元朝作家關漢卿的《南呂·一枝花·不伏老》、近代作家魯迅《阿Q正傳》，並且把東晉詩人陶淵明的歸隱田園生活和當下興起的「元宇宙」及「平行時空」戲謔地結合起來，還有希臘神話《驢耳朵國王彌斯達》、希臘史詩《奧德賽》和安徒生童話《豌豆公主》，高唱「眾人皆醒我獨醉」。

另外，〈醉鬼阿Q〉當中運用大量真假音轉換的唱法，而孫燕姿和吳青峰正好都是轉音高手，聽得歌迷如癡如醉，直呼「轉音好聽到飛起」、「只有他們兩個能唱」。

吳青峰以往曾經透露，在音樂路上，深受孫燕姿等音樂人的啟發。（環球音樂）

多次入圍並獲得台灣金曲獎的吳青峰，無疑是華語樂壇的創作鬼才。他以往曾經透露，在音樂路上，深受孫燕姿等音樂人的啟發。事實上，除了吳青峰之外，台灣的林宥嘉、蕭敬騰、徐佳瑩、曾沛慈，內地的韓紅、肖戰、黃雅莉，還有香港的泳兒、鄧小巧等歌手，都曾公開表示自己是孫燕姿的粉絲。不過，唱片銷量數度叱吒樂壇的孫燕姿，早已不再追逐市場遊戲，而是不斷尋找作為歌手的深層意義——音樂還可以怎麼樣？

受新冠病毒疫情影響，孫燕姿自2020年全面暫緩原定紀念出道20周年的「就在日落以前」巡迴演唱會，專心留在新加坡相夫教子。這兩年多來，她曾經多次舉辦「線上演唱會」，冀能為受疫情困擾的歌迷加油打氣。當中有兩次在短視頻平台「抖音」上舉行，分別收穫6億個「讚」和吸引2.4億分次觀看，創下平台紀錄。而且，由於孫燕姿兩場「抖音」演唱會都關閉「禮物打賞」功能，歌迷大讚是「真正的明星」、「充分展現實力派和抖音派的分別」、「令人相信在亂七八糟的領域裡可以做個善良的正常人」。

除此之外，孫燕姿還發行了4首創作單曲，紀錄疫下的觀察和感悟。由她作詞兼作曲的〈餘額〉，當中揪心地唱著「我沒有說多久沒想你 / 我害怕說後會想你」，乍聽之下像是愛情歌曲，但孫燕姿給出了不一樣的解釋：「想要帶出一個滿溢無法負荷的感覺，勝於失去或者殘缺，希望讓聽到的人，可以發現，再次整理，然後，繼續 move on！」

疫情期間，孫燕姿發行了4首創作單曲，紀錄疫下的觀察和感悟。其中〈匿名萬歲〉唱出發現在網路匿名背後的許多自相矛盾又頗有意味的故事。（〈匿名萬歲〉MV截圖）

至於孫燕姿攜手台灣作詞人葛大為共同作詞、並由恩師李偲菘譜曲的〈匿名萬歲〉，則唱出她發現在網路匿名背後的許多自相矛盾又頗有意味的故事。兩岸關係惡化以來，原籍新加坡的孫燕姿「躺著也中槍」，不時遭到別有用心人士的惡意中傷，但她始終保持低調未有回應。談及〈匿名萬歲〉的創作，孫燕姿感言：「匿名帶給大家很多自由，講一些直接、多了讓自己很有快感的話，反正沒有人知道誰是誰；深感很多人有這些習慣，但匿名是有些膽小的行為，因為不用透露自己的身份，可以講任何不負責任的話，是滿不好的現象，在講很多事情的時候，沒有想過後果是什麼，或傳遞了些什麼，大家都在自由切換身份，往往看到很多匿名的用戶跟著風倒，風往哪裡吹就往哪裡去。」

去年底發行的〈世界終結前一天〉，是一首輕快的搖滾歌曲，由孫燕姿聯同合作多年的知名編曲人Kenn C共同作曲，並由她親自作詞，當中運用了都市寓言故事的敘述方式。孫燕姿介紹：「這首歌在描述世界終結前的種種現象，以及一些觀察，雖然看似在講世界末日這個主題，但有些在虛擬的範圍；人其實是很堅韌的，這首歌也想提醒大家，就算未來充滿未知，抱著希望繼續往前，把握每一天，希望大家喜歡。」

早兩個月推出的〈擒光〉，同樣由孫燕姿和Kenn C共同編寫歌曲旋律，並且邀得同樣合作多年的「金牌作詞人」易家揚為她作詞，冀能繼續為陪伴多年的歌迷帶來正能量。據了解，《擒光〉的創作圍繞著「光」的意向，而「光」一直以來都是孫燕姿創作的靈感來源——從剛出道一年即2001的〈綠光〉，到2008年的〈逆光〉，再到如今的〈擒光〉，寓意經過時間的沉澱，光芒變得更加耀眼，而追逐著光仿佛就像追逐著夢想和希望，沐浴著光就會得到溫暖和力量。孫燕姿希望藉著〈擒光〉向歌迷傳遞這樣的理念價值：人生是一個動態前進的過程，難免遇見困難挫折，由此而來的未知恐懼也許像迷霧一樣，籠罩過每一個人，但前面總有一道光亮在等待，要勇敢去追尋自己生命中那獨一無二的光芒，把希望化為利箭，將勇氣聚成護盾，攜手並肩，奮力前進！