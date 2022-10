電音介紹｜語言不通也能隨之起舞的非洲音樂

從Afrobeats的流行程度以及非洲音樂人在歐美市場的成就,都反映了2022年是非洲音樂踏足世界舞台的豐收一年。傳奇歌星Elton John於他的Apple Music節目”Rocket Hour”中表示希望跟尼日利亞音樂人Burna Boy合作,是Afrobeats獲得高度關注的一個重要証明。在互聯網搜尋的話,常見與非洲音樂有關的關鍵字包括Afrobeats、Afrobeat和Afro House,究竟三者之間有何分別﹖是否三者都屬於電子音樂?

7月時Elton John(左)在他的音樂節目”Rocket Hour”中與Burna Boy(右)進行視像對話時,表示Burna Boy的音樂很出色,令Elton John感到很愉快,期待不久將來能有音樂上的合作。

Afrobeats:現時關注度最高的非洲音樂詞彙

以詞彙來形容Afrobeats,是因為它並未被承認為一種音樂類型,是對非洲音樂較廣義的一個形容。簡單而言,Afrobeats就是非洲的流行曲,以及受其影響的音樂。正如廣東歌我們會理解為香港的音樂,但它本質並非一個音樂類型,只是一種市場分類。Afrobeats作品當中包含非洲元素,多由非洲音樂人去製作,並受現代R&B、Hip Hop、Highlife等多種音樂類型所影響。歌曲帶有強烈非洲民族音樂的味道之餘,融入了歐美現代流行曲的骨幹當中。在主流樂壇活躍的Wizkid、Tems和Burna Boy等都是Afrobeats現今的代表人物。

Burna boy為當今Afrobeats的代表人物之一。他出生於尼日利亞,音樂受Afrobeat之父Fela Kuti所影響。Burna Boy的音樂融合Pop、R&B、Dancehall、Reggae、Afrobeat,自2019年推出專輯《African Giant》後獲得「非洲巨人」的稱號。2021年憑專輯《Twice as Tall》奪得第63屆格林美獎「最佳世界音樂專輯大獎」。

2022年Afrobeats可謂大放異彩,上文提及的Burna Boy獲邀為2022 Billboard Music Awards擔任表演嘉賓,隨後該晚他的表演歌曲之一《Last Last》進駐英美流行榜並停留多個星期。而Billboard更早於4月份增設Afrobeats專屬的流行榜,每星期挑選最受歡迎的50首Afrobeats。以截稿前的榜首歌曲《Calm Down (Remix)》為例,原版來自尼日利亞歌手Rema,其後推出的Remix版本得到Selena Gomez的參與,充分體現了非洲與歐美流行曲的融合。然而,從較嚴格的標準去衡量,《Calm Down (Remix)》的聽感偏向一首流行曲多於一般認知的電子音樂。Afrobeats可以擁有電子音樂元素,但兩者並不直接相同。

Afrobeat:與Afrobeats相差1個字母,歷史卻相距50年

英國DJ Abrantee於2011年提出”Afrobeats”的概念。當時的DJ Abrantee已活躍於英國的非洲音樂活動多年,曾在3千至4千觀眾面前播放各式各樣的非洲音樂,例如Highlife、Hiplife、Nigerbeats等。後來他靈機一觸,便提倡將全部非洲音樂統一稱呼為Afrobeats。顯然,DJ Abrantee只是為非洲流行曲冠上Afrobeats之名的人,在這個詞彙出現以前,非洲流行曲已經存在。倘若要追溯Afrobeats的祖先,一般說法都會認為是始於60年代末西非的Afrobeat。

Afrobeat是由Fela Kuti所帶領,主要受到60年年代加納及其他西非國家的音樂人所影響,風格柔合了Yoruba Music、Highlife、Funk和Jazz等音樂,並由色士風手Orlando Julius、Fela Kuti和他的樂隊Koola Lobitos引入尼日利亞。Fela Kuti曾說沒有Koola Lobitos的鼓手Tony Allen就沒有Afrobeat,可見功勞不只屬Fela一人。1969年,Fela Kuti與他的樂隊成員居住於美國洛杉磯並於當地小型夜店作駐場演出,演奏著名的靈魂樂和爵士標準曲。然而,他當時的女朋友Sandra Izsadore指出,他和樂隊的演出缺少了某些東西。同時,Sandra亦是Fela Kuti的啟蒙者,她與Fela Kuti分享各種歷史、政治等知識,啟發他在回到尼日利亞後研發屬於自己的音樂,開展Afrobeat運動。

Afrobeat之父Fela Kuti在1938年出生於尼日利亞。父親是一位鋼琴家,母親是一位女權主義和反殖民運動的積極分子, Fela Kuti盡得父母的遺傳,日後透過音樂宣揚政治理念。他對後世的影響力不止限於Afrobeat,即使Hip Hop作品例如《Astronomy (8th Light)》、《53.49》等都會提及他的名字以示致敬。

尼日利亞在60年代脫離英國殖民後,當地各部族進入內戰混亂,後來由軍政府統治。Fela Kuti的音樂逐漸加入政治色彩,滲入反殖民地、泛非主義和反戰的意識,他透過音樂批評尼日利亞政府的貪污問題,以及反映尼日利亞人如何受到不合理待遇。這段期間,成為政治運動家的Fela Kuti更為一棟數層高的房屋命名為”Kalakuta Republic”,與家人、樂隊成員居住於此,並內建錄音室,創作一系列宣揚他的主張的音樂。1976年的作品《Zombie》便是形容尼日利亞士兵猶如喪屍般盲目服從腐敗政府的指令。

Kalakuta Republic是位於尼日利亞Lagos、1棟3層的房屋,被Fela Kuti稱為自治區。他與家人及樂隊成員生活於此,直至1997年去世。Kalakuta多用於開玩笑的說法,意指無賴、流氓等。Kalakuta Republic是Fela Kuti於獄中時,其他犯人對他居住的公共監房的戲稱。原址最終被保留,經Fela Kuti後人的努力,現在被保育為博物館。

在以上的歷史背景下,塑造Afrobeat政治、社會色彩濃厚的歌詞內容。而音樂上,由於吸收了Jazz的即興特色,歌曲中都會有各種樂器的即興Solo,令Afrobeat較一般歌曲長,可達十數分鐘至接近1小時。當中包括Call and Response的形式,亦會將各種樂器變成1至2個小節的樂句,在樂句與樂句之間互相交叠輪流演奏。從各個層面,可見Fela Kuti的Afrobeat與現代Afrobeats有著明顯分別。然而無數現代非洲音樂人皆表示受他的Afrobeat所影響,而Fela Kuti的兒子Femi Kuti與孫兒Made Kuti等仍活躍於國際音樂圈,兩人於2021年合作推出專輯《Legacy+》並獲提名第64屆格林美獎「最佳世界音樂專輯獎」。

Fela Kuti的長子Femi Kuti(右)及其兒子Made Kuti(左)延續Afrobeat的精神。Femi 16歲便加入Fela的樂隊,學習色士風和鋼琴外亦仿效父親的創作;Made亦於8歲開始跟隨父親Femi的樂隊四處巡演。2021年Femi與Made以父子檔形式合力製作專輯《Leagacy +》,並獲提名格林美獎。

Afro House:當代的非洲電子音樂

無論Afrobeat還是Afrobeats,也很難稱得上是電子音樂,始終它們的電子元素比重不是最大,然而它們在現代非洲音樂佔有重要位子,便藉此機會跟各位介紹,畢竟音樂總是互相影響。回到電子音樂的世界,現今較成熟的非洲電子音樂,非Afro House莫屬。

在7月份的文章中介紹過House在80年代的美國如何從Disco演變過來,其後它更輸出到世界各地,而南非便是其中一個落腳點。1994年,曼德拉成為南非首位黑人總統,南非種族隔離政策終結,人民得到自由。這時House的輸入彷彿代表著南非自由的聲音,逐漸成為南非的流行曲。1997年,YFM電台在南非成立,主持跟聽眾也是年輕人,全天候播放House音樂,令它在南非變得無處不在,電台、電視、交通工具、髮型屋都會聽到,House已經滲透到南非人的生活當中,而並非單純假日的Club Music。

1998年,Tim White、Vinny Da Vinci與Glenn Van Loggerenburg成立廠牌House Afrika Records。看準House在南非的流行程度,他們精選國外作品並推出第一張House合輯《Fresh House Flava Volume 1》,開售當天即達白金銷量。House專輯的出售不單止增加南非人接觸House的渠道,更起了鼓勵作用,吸引南非的音樂人去創造擁有南非特色的House音樂。Kwaito便是90年代在南非出現的House變奏,速度較一般House為慢,而歌手的演繹方法較貼近Hip Hop。Kwaito其中一位重要人物便是Oskido,其後他更著力於Afro House的發展,2003年於House Afrika Records推出合輯《Oskido’s Church Grooves 3》。除了他的作品《Daddy Daddy》,合輯還收錄12首南非音樂人製作的House,令這張碟成為第1張全南非製作的House合輯。

Oskido是南非的音樂人,因頂替一位缺勤DJ而開展他的音樂生涯,對Kwaito及Afro House兩種音樂類型的誕生作出很大貢獻。同時他亦致力為南非年輕人提供資源,協助他們開展音樂事業。

Oskido在2000年代中與DJ Fresh、Vinny Da Vinci等人組成DJU的團體,並舉辧年度南非音樂會議,藉此培養新人,現今在國際樂壇大放異彩的Afro House傳奇Black Coffee亦是當中的受惠者。同期,另一廠牌AfrodesiaMP3成立,並經網上發佈Afro House作品。其後,一位英國DJ兼製作人Zepherin Saint創立廠牌Tribe Records,將Afro House率先引入倫敦的電子音樂圈,透過一次又一次的活動和巡演,慢慢掀起一股英國的Afro House風潮,令南非的音樂在世界舞台成為主角。

Zepherin Saint是早期將Afro House引入英國的音樂人。他於2009年創立Tribe Records ,當時他在互聯網接觸到南非音樂廠牌AfrodesiaMP3所推出的作品並且被深深吸引,由於當時只此一家,Zepherin Saint便決定洽談合作,將南非音樂引入英國市場。

Afro House在House的基礎上加入豐富的南非色彩,以各式各樣的敲擊樂創造不一樣的旋律,例如claves、bongo、conga和djembe等,亦會加當地語言,整體感覺較原始和放鬆。南非DJ兼製作人Black Coffee憑《Subconsciously》奪得第64屆格林美獎「最佳電子舞曲專輯」大獎,其後亦獲邀參與Drake新專輯《Honestly, Nevermind》中的《Currents》和《Overdrive》,可見Afro House以及相關製作人在流行樂壇亦獲得肯定。

Black Coffee於1976年生於南非,兒時因一次交通意外導致左手癱瘓。車禍無阻他對音樂的熱愛,長大後修讀爵士樂,其後擔任和音歌手。2003年被選為Red Bull Music Academy的南非代表之一,展開他在南非電子舞曲界的音樂事業。

音樂可以超越語言地域

坦白說,非洲音樂無論是流行的還是傳統的,上文提及的音樂人和作品以外,還有很多種類等待被發掘和認識,礙於篇幅和知識所限未能盡錄。但在這次選寫的過程中讓我再次肯定,歌曲從來不只有歌詞,還有音樂本身。被香港流行曲孕育的聽眾一般較喜歡欣賞歌詞,但缺少了聞歌起舞的習慣,這是文化所致,沒有對錯。然而,享受音樂有不同形式,除了紅館式音樂會,聽DJ set感受DJ為你悉心安排的音樂旅程亦是一種享受。若然你有緣閱讀至此,誠意邀請你一同探索非洲的音樂。縱使無法理解歌詞的意思,但用心感受並隨著節奏擺動,也是聽歌的一種樂趣。

波盛激情推介:Afro House音樂

Bantwanas - Dingane

Black Coffee, Msaki – Wish You Were Here

Lemon & Herb, Nobuhle – Afrika

Nana Atta, DJ Thakzin – Libalele

Shimza, Maleh – Fight to Love