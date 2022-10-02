電音介紹｜語言不通也能隨之起舞的非洲音樂

從Afrobeats的流行程度以及非洲音樂人在歐美市場的成就，都反映了2022年是非洲音樂踏足世界舞台的豐收一年。傳奇歌星Elton John於他的Apple Music節目”Rocket Hour”中表示希望跟尼日利亞音樂人Burna Boy合作，是Afrobeats獲得高度關注的一個重要証明。在互聯網搜尋的話，常見與非洲音樂有關的關鍵字包括Afrobeats、Afrobeat和Afro House，究竟三者之間有何分別﹖是否三者都屬於電子音樂？

7月時Elton John（左）在他的音樂節目”Rocket Hour”中與Burna Boy（右）進行視像對話時，表示Burna Boy的音樂很出色，令Elton John感到很愉快，期待不久將來能有音樂上的合作。

Afrobeats：現時關注度最高的非洲音樂詞彙

以詞彙來形容Afrobeats，是因為它並未被承認為一種音樂類型，是對非洲音樂較廣義的一個形容。簡單而言，Afrobeats就是非洲的流行曲，以及受其影響的音樂。正如廣東歌我們會理解為香港的音樂，但它本質並非一個音樂類型，只是一種市場分類。Afrobeats作品當中包含非洲元素，多由非洲音樂人去製作，並受現代R&B、Hip Hop、Highlife等多種音樂類型所影響。歌曲帶有強烈非洲民族音樂的味道之餘，融入了歐美現代流行曲的骨幹當中。在主流樂壇活躍的Wizkid、Tems和Burna Boy等都是Afrobeats現今的代表人物。

Burna boy為當今Afrobeats的代表人物之一。他出生於尼日利亞，音樂受Afrobeat之父Fela Kuti所影響。Burna Boy的音樂融合Pop、R&B、Dancehall、Reggae、Afrobeat，自2019年推出專輯《African Giant》後獲得「非洲巨人」的稱號。2021年憑專輯《Twice as Tall》奪得第63屆格林美獎「最佳世界音樂專輯大獎」。

2022年Afrobeats可謂大放異彩，上文提及的Burna Boy獲邀為2022 Billboard Music Awards擔任表演嘉賓，隨後該晚他的表演歌曲之一《Last Last》進駐英美流行榜並停留多個星期。而Billboard更早於4月份增設Afrobeats專屬的流行榜，每星期挑選最受歡迎的50首Afrobeats。以截稿前的榜首歌曲《Calm Down (Remix)》為例，原版來自尼日利亞歌手Rema，其後推出的Remix版本得到Selena Gomez的參與，充分體現了非洲與歐美流行曲的融合。然而，從較嚴格的標準去衡量，《Calm Down (Remix)》的聽感偏向一首流行曲多於一般認知的電子音樂。Afrobeats可以擁有電子音樂元素，但兩者並不直接相同。

Afrobeat：與Afrobeats相差1個字母，歷史卻相距50年

英國DJ Abrantee於2011年提出”Afrobeats”的概念。當時的DJ Abrantee已活躍於英國的非洲音樂活動多年，曾在3千至4千觀眾面前播放各式各樣的非洲音樂，例如Highlife、Hiplife、Nigerbeats等。後來他靈機一觸，便提倡將全部非洲音樂統一稱呼為Afrobeats。顯然，DJ Abrantee只是為非洲流行曲冠上Afrobeats之名的人，在這個詞彙出現以前，非洲流行曲已經存在。倘若要追溯Afrobeats的祖先，一般說法都會認為是始於60年代末西非的Afrobeat。

Afrobeat是由Fela Kuti所帶領，主要受到60年年代加納及其他西非國家的音樂人所影響，風格柔合了Yoruba Music、Highlife、Funk和Jazz等音樂，並由色士風手Orlando Julius、Fela Kuti和他的樂隊Koola Lobitos引入尼日利亞。Fela Kuti曾說沒有Koola Lobitos的鼓手Tony Allen就沒有Afrobeat，可見功勞不只屬Fela一人。1969年，Fela Kuti與他的樂隊成員居住於美國洛杉磯並於當地小型夜店作駐場演出，演奏著名的靈魂樂和爵士標準曲。然而，他當時的女朋友Sandra Izsadore指出，他和樂隊的演出缺少了某些東西。同時，Sandra亦是Fela Kuti的啟蒙者，她與Fela Kuti分享各種歷史、政治等知識，啟發他在回到尼日利亞後研發屬於自己的音樂，開展Afrobeat運動。

Afrobeat之父Fela Kuti在1938年出生於尼日利亞。父親是一位鋼琴家，母親是一位女權主義和反殖民運動的積極分子， Fela Kuti盡得父母的遺傳，日後透過音樂宣揚政治理念。他對後世的影響力不止限於Afrobeat，即使Hip Hop作品例如《Astronomy (8th Light)》、《53.49》等都會提及他的名字以示致敬。

尼日利亞在60年代脫離英國殖民後，當地各部族進入內戰混亂，後來由軍政府統治。Fela Kuti的音樂逐漸加入政治色彩，滲入反殖民地、泛非主義和反戰的意識，他透過音樂批評尼日利亞政府的貪污問題，以及反映尼日利亞人如何受到不合理待遇。這段期間，成為政治運動家的Fela Kuti更為一棟數層高的房屋命名為”Kalakuta Republic”，與家人、樂隊成員居住於此，並內建錄音室，創作一系列宣揚他的主張的音樂。1976年的作品《Zombie》便是形容尼日利亞士兵猶如喪屍般盲目服從腐敗政府的指令。

Kalakuta Republic是位於尼日利亞Lagos、1棟3層的房屋，被Fela Kuti稱為自治區。他與家人及樂隊成員生活於此，直至1997年去世。Kalakuta多用於開玩笑的說法，意指無賴、流氓等。Kalakuta Republic是Fela Kuti於獄中時，其他犯人對他居住的公共監房的戲稱。原址最終被保留，經Fela Kuti後人的努力，現在被保育為博物館。

在以上的歷史背景下，塑造Afrobeat政治、社會色彩濃厚的歌詞內容。而音樂上，由於吸收了Jazz的即興特色，歌曲中都會有各種樂器的即興Solo，令Afrobeat較一般歌曲長，可達十數分鐘至接近1小時。當中包括Call and Response的形式，亦會將各種樂器變成1至2個小節的樂句，在樂句與樂句之間互相交叠輪流演奏。從各個層面，可見Fela Kuti的Afrobeat與現代Afrobeats有著明顯分別。然而無數現代非洲音樂人皆表示受他的Afrobeat所影響，而Fela Kuti的兒子Femi Kuti與孫兒Made Kuti等仍活躍於國際音樂圈，兩人於2021年合作推出專輯《Legacy+》並獲提名第64屆格林美獎「最佳世界音樂專輯獎」。

Fela Kuti的長子Femi Kuti（右）及其兒子Made Kuti（左）延續Afrobeat的精神。Femi 16歲便加入Fela的樂隊，學習色士風和鋼琴外亦仿效父親的創作；Made亦於8歲開始跟隨父親Femi的樂隊四處巡演。2021年Femi與Made以父子檔形式合力製作專輯《Leagacy +》，並獲提名格林美獎。

Afro House：當代的非洲電子音樂

無論Afrobeat還是Afrobeats，也很難稱得上是電子音樂，始終它們的電子元素比重不是最大，然而它們在現代非洲音樂佔有重要位子，便藉此機會跟各位介紹，畢竟音樂總是互相影響。回到電子音樂的世界，現今較成熟的非洲電子音樂，非Afro House莫屬。

在7月份的文章中介紹過House在80年代的美國如何從Disco演變過來，其後它更輸出到世界各地，而南非便是其中一個落腳點。1994年，曼德拉成為南非首位黑人總統，南非種族隔離政策終結，人民得到自由。這時House的輸入彷彿代表著南非自由的聲音，逐漸成為南非的流行曲。1997年，YFM電台在南非成立，主持跟聽眾也是年輕人，全天候播放House音樂，令它在南非變得無處不在，電台、電視、交通工具、髮型屋都會聽到，House已經滲透到南非人的生活當中，而並非單純假日的Club Music。

1998年，Tim White、Vinny Da Vinci與Glenn Van Loggerenburg成立廠牌House Afrika Records。看準House在南非的流行程度，他們精選國外作品並推出第一張House合輯《Fresh House Flava Volume 1》，開售當天即達白金銷量。House專輯的出售不單止增加南非人接觸House的渠道，更起了鼓勵作用，吸引南非的音樂人去創造擁有南非特色的House音樂。Kwaito便是90年代在南非出現的House變奏，速度較一般House為慢，而歌手的演繹方法較貼近Hip Hop。Kwaito其中一位重要人物便是Oskido，其後他更著力於Afro House的發展，2003年於House Afrika Records推出合輯《Oskido’s Church Grooves 3》。除了他的作品《Daddy Daddy》，合輯還收錄12首南非音樂人製作的House，令這張碟成為第1張全南非製作的House合輯。

Oskido是南非的音樂人，因頂替一位缺勤DJ而開展他的音樂生涯，對Kwaito及Afro House兩種音樂類型的誕生作出很大貢獻。同時他亦致力為南非年輕人提供資源，協助他們開展音樂事業。

Oskido在2000年代中與DJ Fresh、Vinny Da Vinci等人組成DJU的團體，並舉辧年度南非音樂會議，藉此培養新人，現今在國際樂壇大放異彩的Afro House傳奇Black Coffee亦是當中的受惠者。同期，另一廠牌AfrodesiaMP3成立，並經網上發佈Afro House作品。其後，一位英國DJ兼製作人Zepherin Saint創立廠牌Tribe Records，將Afro House率先引入倫敦的電子音樂圈，透過一次又一次的活動和巡演，慢慢掀起一股英國的Afro House風潮，令南非的音樂在世界舞台成為主角。

Zepherin Saint是早期將Afro House引入英國的音樂人。他於2009年創立Tribe Records ，當時他在互聯網接觸到南非音樂廠牌AfrodesiaMP3所推出的作品並且被深深吸引，由於當時只此一家，Zepherin Saint便決定洽談合作，將南非音樂引入英國市場。

Afro House在House的基礎上加入豐富的南非色彩，以各式各樣的敲擊樂創造不一樣的旋律，例如claves、bongo、conga和djembe等，亦會加當地語言，整體感覺較原始和放鬆。南非DJ兼製作人Black Coffee憑《Subconsciously》奪得第64屆格林美獎「最佳電子舞曲專輯」大獎，其後亦獲邀參與Drake新專輯《Honestly, Nevermind》中的《Currents》和《Overdrive》，可見Afro House以及相關製作人在流行樂壇亦獲得肯定。

Black Coffee於1976年生於南非，兒時因一次交通意外導致左手癱瘓。車禍無阻他對音樂的熱愛，長大後修讀爵士樂，其後擔任和音歌手。2003年被選為Red Bull Music Academy的南非代表之一，展開他在南非電子舞曲界的音樂事業。

音樂可以超越語言地域

坦白說，非洲音樂無論是流行的還是傳統的，上文提及的音樂人和作品以外，還有很多種類等待被發掘和認識，礙於篇幅和知識所限未能盡錄。但在這次選寫的過程中讓我再次肯定，歌曲從來不只有歌詞，還有音樂本身。被香港流行曲孕育的聽眾一般較喜歡欣賞歌詞，但缺少了聞歌起舞的習慣，這是文化所致，沒有對錯。然而，享受音樂有不同形式，除了紅館式音樂會，聽DJ set感受DJ為你悉心安排的音樂旅程亦是一種享受。若然你有緣閱讀至此，誠意邀請你一同探索非洲的音樂。縱使無法理解歌詞的意思，但用心感受並隨著節奏擺動，也是聽歌的一種樂趣。

波盛激情推介：Afro House音樂

Bantwanas - Dingane

Black Coffee, Msaki – Wish You Were Here

Lemon & Herb, Nobuhle – Afrika

Nana Atta, DJ Thakzin – Libalele

Shimza, Maleh – Fight to Love