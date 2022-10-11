Dear Jane11月於西九首次舉行戶外騷　四子高呼：搖滾到你唔信！

樂隊Dear Jane將於11月首次舉行戶外騷，演唱會名為《What’s Happening》，就是想直接問候一下很久沒有出戶外玩的樂迷。四子日前為演唱會拍攝宣傳海報，用了很多時間化了一個前所未有的妝，將搖滾和感性放在一起，帶出今次音樂會有以往樂迷極愛，更有大家前所未見過的，事關今次音樂會將有一part非常搖滾的音樂部份，更揚言「搖滾到你唔信」。



Dear Jane首次舉行戶外騷，演唱會名為《What’s Happening》，就是想直接問候一下很久沒有出戶外玩的樂迷。

為了化海報上的妝，Dear Jane當日化了近三個鐘，四人異口同聲笑說：「真係未試過咁化，諗下諗下今次個妝應該都算係化得最Rock、最爆嘅一次。」Nice平時好少畫眼線，所以今次都唔習慣同有少少辛苦，Jackal化完妝望鏡見到自己個咀嚇了一跳。而Tim就即場剃了半邊面鬍鬚，做半暗黑、半企理效果，連自己都覺得癲。

為了化海報上的妝，Dear Jane當日化了近三個鐘。

Dear Jane一直都希望可以擁有自己的戶外演唱會，今次終於能實現夢想，在「安盛X竹翠公園」場地舉行首個戶外騷，所以感到無比興奮。談到外國樂隊的演唱會騷，再激再勁的情節也出現過，Jackal說：「我見有啲戶外show試過掉大型嘅波波落去觀眾度，『插水』式咁跳落觀眾度。假如可以的話，我真係好想試下。雖然疫情進入平台期，但都要謹守防疫規則，保持適當社交距離。插水我估要等下次，疫情過咗先可以試。掉波波呢，就會同演唱會監製同公司研究係咪可以發生，大家期待下！」

Tim指：「我見過外國騷台上嘅表演者會用啲水槍對台下嘅觀眾『吱吱吱』，如果可以我想試吓用我枝咪變水槍咁樣『吱』大家！」Howie表示：「我見過有啲樂團開show個結他真係會噴火㗎！如果我枝結他噴火，真係正呀。」而Nice就說: 「噴火我都想睇下，或者演唱會入面可以放下煙花。」最後四人異口同聲表示：「What’s Happening？到時見！」

點撃睇Dear Jane影海報花絮照：