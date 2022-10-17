Taylor Swift將於10月21出新專輯　親自挑選3個歌單及彩蛋送歌迷

Taylor Swift即將於10月21日推出第十張大碟《Midnights》，Apple Music率先發佈三張 Taylor親自挑選歌單及語音訊息。其實Taylor於上月在Nashville Songwriter Awards 頒獎禮上⾸次公開⾃⼰的創作秘密，自己私底下設定了一套「有點傻氣」的系統，將自己多年來寫好的歌詞，依自己創作時幻想正在使用的筆，分成「羽毛筆歌詞」、 「鋼筆歌詞」及「閃粉筆歌詞」三個類別。Apple Music特別發布了由Taylor Swift親自編排的三個歌單，每個歌單還附有Taylor為樂迷特別錄製的語音訊息。

Taylor Swift將於10月21出新專輯《Misnight》。

Taylor親自挑選3個歌單送給歌迷。

提到這三個歌單，Taylor表示「⽻⽑筆歌詞」(Quill Pen Songs) 裡使⽤的都是較「老派」的遣詞⽤字，就像她在「看完 Charlotte Brontë 的書，或某齣每個⾓⾊都穿著詩⼈恤衫和束腰⾺甲的電影後」，汲取靈感所寫出的歌詞。「鋼筆歌詞」(Fountain PenSongs) 則採⽤較坦率的⽅式，使⽤更現代的⼿法，嘗試描繪出「像是⾨框上脫落的油漆、或是⿊膠唱⽚架上的香灰，這些⽣動的情景與細節」。⽽「閃粉筆歌詞」(Glitter Gel Pen Songs) 聽起來的感覺不難想像：「輕快、舒暢、有跳舞感、恰如其份的切分節拍 (syncopation，流⾏樂裡常⾒的節奏處理)。不⽤太認真看待『閃粉筆歌詞』，因為它們本來就不嚴肅。我們正⾝處焦慮不安的時代，⽽這正是我們的不時之需。」