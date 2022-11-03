Migos成員Takeoff疑因玩骰仔起爭執被槍殺　泰臣Drake發文哀悼

美國人氣饒舌組合Migos的成員Takeoff日前（1日）在德克薩斯州（Texas）侯斯頓（Houston）遭槍殺，終年28歲。經過調查後，有指當日凌晨組合成員Quavo及Takeoff於保齡球場參加私人派對，現場有約50名賓客。Takeoff在玩骰仔期間與人發生爭執，有人朝向Takeoff的頭部或頭部附近開槍。

美國人氣饒舌組合Migos由Takeoff、Quavo及Cardi B老公Offset組成。（Getty Images）

Takeoff日前被槍殺。（IG/@yrntakeoff）

Takeoff中槍倒地後，沒有受傷的Quavo與其他人嘗試移動他的身體，並大叫求救。救護員到場後，宣布Takeoff當場死亡。警方暫時還未作出任何拘捕，休斯敦市長Sylvester Turner則呼籲目睹事件經過的證人挺身而出作證，讓死者家人得到寛慰。Takeoff的死訊傳出後，有大批粉絲感傷心，而不少圈中人都發文哀悼，包括拳王泰臣、Drake、Gucci Mane、Kid Cudi、Outkast等都表示對Takeoff大感不捨。

Drake發文悼念Takeoff。（IG/@champagnepapi）

Drake在Instagram上載了與Migos在2018年一起舉行巡迴演唱會《Aubrey and the Three Migos Tour》的照片，並感性表示：「與你一起看見世界並將光芒帶給每個我們到訪過的城市，是我得到彼此最棒的回憶，而這也正是我現在專注在做的事，願你安息。」

Drake在Instagram上載了與Migos在2018年一起舉行巡迴演唱會《Aubrey and the Three Migos Tour》的照片。（IG/@champagnepapi）

另外，拳王泰臣則在Twitter發文表示見過Takeoff幾次，大讚對方：「他是那麼明亮的光，願他現在永遠閃耀。」

泰臣在Twitter發文悼念Takeoff。（IG/@miketyson）