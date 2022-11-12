90歲胡楓開紅館騷破紀錄　契仔女自動支持︰唔單止感動，係感恩

原定在中秋佳節在紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》的胡楓（修哥），因為確診新冠肺炎，故宣布取消演唱會。而該演唱會則延期至今（12日）舉行，修哥聯同多位好友、嘉賓一起出席拜神儀式，他整個人精神奕奕，揚言已經準備就緒等開騷。



修哥精神奕奕出席拜神儀式。（葉志明 攝）

修哥表示今次會唱逾20首歌曲。（葉志明 攝）

再登上紅館開唱的修哥，對於是次第五度登紅館開個唱，他在接受訪問時大表開心：「心情好好，非常之開心。（準備好未？）準備咗好耐喇！其實上一次中秋節嗰日已經準備好晒，依家溫故知新再準備一下。（多咗時間反而仲好？）唔係，我希望中秋節嗰日做騷，不過唔知點解無端端中咗招，冇辦法喇！（有抗體更加好？）係呀。」

+ 4

修哥表示會一直唱落去。（葉志明攝）

圈中多位好友現身支持修哥，包括吳偉豪、葉倩文等。（葉志明攝）

在圈中擁有好人緣的修哥，不少紅星都係他的契仔契女，被問到是不是講一聲一班契仔女便鼎力支持？他就表示：「唔係講，係自動支持，對我好好，我非常之開心。」而歌神張學友亦會親身到場支持，未能到場支持的早已透過信息祝賀修哥Good Show。除了有契仔女支持外，圈中不少好友及後輩亦現身支持，就好似張家輝、薛家燕、吳偉豪、樊亦敏等，眼見這麼多人撐場，修哥感動不已：「唔單止感動，係感恩，呢樣嘢係真嘅。仲有好多個主辦單位支持我，我非常之開心。」，而修哥還表示屆時演唱會會唱逾20首歌。

有不少契仔契女撐場，修哥表示他們有私下發信息。（葉志明 攝）

另外，修哥還提到屆時有孫子女，曾孫子女上台表演：「仔仔女女唔會（上台），兩個孫女四個曾孫上台，唱歌俾我聽，我非常之開心，真係好冧呀！」而提到修哥是次以90歲高齡再登紅館破了紀錄，他自己都估唔到，揚言會一路做下去，看來修哥永不言休，學到老活到老。