胡楓演唱會︱張家輝開金口唱歌掀高潮　答應開戲畀修哥同羅蘭姐

胡楓（修哥）今午（12日）假紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，身穿粉色系西裝登場的修哥相當帥氣，在8位女舞蹈者陪舞下以歌曲《紅日》開場，氣氛相當好。

修哥以粉色系西裝登場。（葉志明攝）

一連唱《紅日》、《舊歡如夢》等，氣氛超好。（葉志明攝）

一邊唱《紅日》一邊搖擺跳舞的修哥相當可愛，隨後演唱《舊歡如夢》、《隨想曲》、《相識也是緣份》等經典金曲。一連串演唱多首金曲後，修哥眼見坐在台下的大導演許冠文（Michael），他表示Michael是他在圈中非常欣賞的一位藝人，更叫對方演唱其有份填詞的名曲《鐵塔凌雲》，在演唱之前Michael就表示祝修哥年年有今晚（演唱會）：「一定要長命超過150歲，一定要長命百歲，否則我冇幾多個人要尊重。」更揚言香港如此漂亮皆因有大明星胡楓，哄得對方相當開心。

許冠文祝修哥長命百五歲。（葉志明攝）

隨後影帝張家輝登場演唱《分分鐘需要你》，頓時令現場氣氛高漲。而他還請來坐在嘉賓席的羅蘭姐一起出來唱歌，演唱前三人有說有笑令現場觀眾笑得開心，張家輝問修哥還拍不拍戲，修哥就表示：「梗係拍喇！」而在旁的羅蘭姐就揚言張家輝身為導演似乎未找過他們二人拍戲，令張家輝相當尷尬，不過他已當在場萬名觀眾前答應，如有開戲一定會預他們一份。隨後三人一起唱《漫步人生路》，畫面非常溫馨。

影帝張家輝唱《分分鐘需要你》。（葉志明攝）

張家輝邀羅蘭姐上台一起演唱《漫步人生路。》。（葉志明攝）