張繼聰演唱會細囡上台盡搶風頭　MIRROR台下跳舞助興

張繼聰演唱會終順利舉行。

張繼聰《Welcome to route 37》演唱會圓滿落幕，雖然早前張繼聰不幸確診新冠肺炎，但無阻觀眾的熱情全場爆滿。現場展出多部張繼聰珍藏電單車，而舞台都充滿「復古」味，觀眾入場時都不忘打卡留念。呢晚到場嘉賓包括：Jer@MIERROR、 Edan@MIRROR、 Stanley@MIRROR、森美、林明禎、方力申、周勵淇 Bob林盛斌 、釗峰、周秀娜、袁澧林等。開場時全場觀眾尖叫，亞聰一身牛仔Look亮相，唱出Beatles金曲《Get Back》、《半江紅》、《超新星》等歌曲，令現場血脈沸騰！

張繼聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。

其後，張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，唱出多首金曲，包括《OH！夜》、《非走不可》等等，當亞聰女兒Karina成為個唱特別嘉賓，獻唱《Somewhere out there》，太太謝安琪及兒子舉起燈牌，為妹妹打氣。張繼聰演唱一連串快歌，將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

張繼聰模仿昔日「唱K」情節相當搞笑，一連串快歌將氣氛推到高潮，Kay、Mirror四子亦跳舞助興。

完騷後，亞聰表示滿意今晚演出，亦透露明年或開Part 2：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」提到囡囡上台淡定演出，亞聰笑言好欣慰，並指當時百感交集：「我又怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」