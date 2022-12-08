FirstLove初戀︱15歲舊作因日劇登榜首　宇多田光驚訝︰不敢相信

Netflix日劇作品《First Love初戀》於11月24日啟播，劇集由滿島光、佐藤健主演，啟發自宇多田光首張專輯作品《First Love》，並以該歌曲作為劇集配樂。而劇集於串流上啟播後，意外令宇多田光的歌曲成為亞洲各大音樂串流平台榜首，令宇多田光亦大感驚訝，而劇集亦高踞Netflix香港區熱播榜第二位。

宇多田光的出道專輯《First Love》同名歌曲，被改編成為Netflix最新日劇作品《First Love初戀》，亦令24年前錄製的歌曲再度爆紅。（Getty Images）

Netflix最新日劇《First Love初戀》由滿島光、佐藤健主演，劇集亦榮登Netflix香港區熱播劇集第二位。《First Love初戀》劇集海報。（imdb）

宇多田光自《First Love初戀》啟播後，於社交媒體分享多則相關新聞，對日媒報道他15歲時的舊作《First Love》，登上台灣Spotify Top 50 Hottest Hits榜首的消息感到非常驚訝，並在社交媒體上表示：「嘩！台灣，這實在太奇妙。我不敢相信一首我15歲時錄製的歌曲，24年後竟然會成為熱播榜首名！」而《First Love》同時亦登上東京Apple Music話題性最高的歌曲榜第三位。

劇集回塑近三十年的日本與一代人的成長，同時具有音樂元素。《First Love初戀》劇集劇照。（imdb）

宇多田光的舊作《First Love》不僅與劇情緊扣，更被用作劇集配樂。《First Love初戀》劇集劇照。（imdb）

《First Love》一曲收錄於宇多田光同名出道專輯，當時宇多田光年僅16歲，據一處日本音樂出版物銷量排行榜統計，《First Love》專輯當年於日本國內銷量超過765萬張，並成為香港及台灣史上銷量最高的日本音樂專輯，全球總銷量達1100萬張，令初出道的宇多田光於亞洲地區爆紅，人氣空前絕後。

宇多田光出道專輯《First Love》封面照片。（網上圖片）

而劇集《First Love初戀》在回溯男女主角之間自初戀分手後，多年來各自面對自己的人生時，1999年正正以宇多田光推出《First Love》專輯為時間定位，劇裡特意重現宇多田光1998年推出《First Love》時大量音樂專輯擺賣的盛況，亦重現了2018年推出《初戀》專輯時的大型隧道燈箱。宇多田光《First Love》一曲不僅代表劇情對初戀明媚的珍惜與憶念，更成為日本該年代的重要記憶與流行指標。

劇集重現了宇多田光《First Love》專輯開賣時的盛況。（《First Love初戀》預告截圖）

宇多田光是代表日語流行音樂的指標之一。（《First Love初戀》預告截圖）