獨家 | 楊千嬅開騷派200張飛畀學生　保良局副主席：適合年青人睇

撰文：邱愛霖
出版：更新：

楊千嬅的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》將於12月17日(六)及18日(日)在亞洲國際博覽館Arena舉行，其演唱會門票滯銷一事近日一直是網民焦點所在，日前網上流傳一張圖片，指保良局荷蒙李何芷韻副主席轉贈楊千嬅演唱會門票予學生，早前有人估計會派發400張門票，事件引起網絡熱討，事實又是否跟網友想像一樣?《香港01》與李太做了一個簡單訪問，她亦大方回應今次事件......

《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片。

李太今日（15日）向《香港01》回應事件：

1. 外間有傳你自掏腰包，買了幾百張楊千嬅演唱會門票分派給學校，是否真有其事？可否分享派飛目的？

李太：「是我自資買票轉派給學校，請他們看的。我經常都透過唔同的主辦方購買門票，邀請不同人士欣賞不同的文藝活動表演，所以不單只演唱會，粵劇、舞台劇、音樂劇、音樂會、Music Festival、Art Festival、主題公園等的文藝表演及活動，我都有請學生、長者或有特別需要人士參加，只是傳媒沒留意，所以沒報導。

今次一共買了200張。本身是因見到千嬅上電視，同新生代歌手互動，又得知她開演唱會，覺得會適合年青人睇。當然我個人好喜歡千嬅，我認為她是廣東歌的重要代表，有很多好歌，所以想讓學生們有多個機會欣賞到好聽的廣東歌。」

保良局副主席李何芷韻。（保良局網頁）

2. 你的善舉引起外界騷動，以為千嬅演唱會門票滯銷，要由你出力相助，你有何看法？

李太： 「我不覺得千嬅要我相助，我聯絡主辦單位買飛，主辦單位亦知道是我請年青人睇，所以好支持。獨樂樂不如眾樂樂，其實香港有很多有質素的文藝活動，但不是人人有機會欣賞。對於我而言，真是一個慣常的行為。不明白為何外界對於這次事件如此關注。 如果下次有另一個歌手或者表演節目適合學生參與，我都會同樣支持。」

點擊睇楊千嬅演唱會抽飛網上圖片：

楊千嬅演唱會有人網上派飛畀學生入場　丁子高：你哋問到我先知楊千嬅尾段發力最貴飛只剩單丁位 黎明戶外演唱會仲可買10連位劉嘉玲57歲狀態大勇　丁子高懶理楊千嬅銷情告急開心送蛋糕慶生楊千嬅兩場演唱會網傳滯銷被逼取消　丁子高親回：唔係事實
楊千嬅
丁子高
香港藝人動向