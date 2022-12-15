獨家 | 楊千嬅開騷派200張飛畀學生　保良局副主席：適合年青人睇

楊千嬅的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》將於12月17日(六)及18日(日)在亞洲國際博覽館Arena舉行，其演唱會門票滯銷一事近日一直是網民焦點所在，日前網上流傳一張圖片，指保良局荷蒙李何芷韻副主席轉贈楊千嬅演唱會門票予學生，早前有人估計會派發400張門票，事件引起網絡熱討，事實又是否跟網友想像一樣?《香港01》與李太做了一個簡單訪問，她亦大方回應今次事件......

《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片。

李太今日（15日）向《香港01》回應事件：

1. 外間有傳你自掏腰包，買了幾百張楊千嬅演唱會門票分派給學校，是否真有其事？可否分享派飛目的？

李太：「是我自資買票轉派給學校，請他們看的。我經常都透過唔同的主辦方購買門票，邀請不同人士欣賞不同的文藝活動表演，所以不單只演唱會，粵劇、舞台劇、音樂劇、音樂會、Music Festival、Art Festival、主題公園等的文藝表演及活動，我都有請學生、長者或有特別需要人士參加，只是傳媒沒留意，所以沒報導。

今次一共買了200張。本身是因見到千嬅上電視，同新生代歌手互動，又得知她開演唱會，覺得會適合年青人睇。當然我個人好喜歡千嬅，我認為她是廣東歌的重要代表，有很多好歌，所以想讓學生們有多個機會欣賞到好聽的廣東歌。」

保良局副主席李何芷韻。（保良局網頁）

2. 你的善舉引起外界騷動，以為千嬅演唱會門票滯銷，要由你出力相助，你有何看法？

李太： 「我不覺得千嬅要我相助，我聯絡主辦單位買飛，主辦單位亦知道是我請年青人睇，所以好支持。獨樂樂不如眾樂樂，其實香港有很多有質素的文藝活動，但不是人人有機會欣賞。對於我而言，真是一個慣常的行為。不明白為何外界對於這次事件如此關注。 如果下次有另一個歌手或者表演節目適合學生參與，我都會同樣支持。」

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