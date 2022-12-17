楊千嬅演唱會︱中途數度痛哭　「大家都好奇點解咁嘅時勢開騷」

天后楊千嬅今晚（17/12）起在亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩場的《 MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會，雖然演唱會推遲近半小時開場，不過沒有影響fans的心情，千嬅以一身紫色裝束登場，以《你會愛的人》打頭陣，演唱《直覺》及《麥芽糖》後返後台換衫，現場歌迷馬上拍掌歡呼，大概一分鐘後，千嬅換了另一件紫色的長裙，伴隨音樂登場一口氣演唱《芬梨道上》、《冬天的故事》、《知更》、《沒關係不是愛情》多首歌曲。

楊千嬅開騷。（陳順禎攝）

兒子丁進諾（Torres）。（陳順禎攝）

千嬅父母。（陳順禎攝）

第二套裙都是紫色。（陳順禎攝）

換了第三套紫色長裙演唱《塔羅迷》後，她向在場fans鞠躬，開場近45分鐘終於向大家打招呼：「你哋好嗎？我哋好耐冇見。上呢個舞台前我用咗好多時間，諗下有咩係可以講。係呢幾年自己有好多唔同經歷，Minor嘅意思代表be humble要謙虛，當你懂得謙虛會你睇開啲。」

楊千嬅向觀眾鞠躬。（陳順禎攝）

之後千嬅更親自彈奏《再見二丁目》的鋼琴版，不過千嬅大頭蝦一開頭已經彈錯，不過佢沒有放棄而是重新開始演奏，歌迷紛紛大合唱。雖然途中千嬅再次彈錯，不過歌迷彷彿與她合作無間，仍然可以把歌唱好，順利完成這部份的表演。

楊千嬅彈《再見二丁目》失手。（陳順禎攝）

之後在演唱《一二三，三二一》途中，千嬅數度痛哭，隨後她真情流露向歌迷說：「多謝，我好開心今日做到呢個演唱會，我係好開心而喊，真係好感動。可以行到呢一步真係好不容易，要感謝呢度每一人。大家都會好奇點解咁嘅時勢會開演唱會，其實係為擔心自己嘅人、栽培自己嘅前輩、對我有期望嘅人，所以我一定會返嚟開演唱會。」

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