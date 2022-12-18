楊千嬅演唱會｜落淚重提「心口個勇字」　用最大勇氣面對開騷結果

天后楊千嬅今晚（18/12）起在亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩場《 MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會，雖然演唱會延遲近半小時才開場，不過沒有影響粉絲心情，千嬅以一身紫色裝束登場，以《最好的債》打響頭陣，一口氣連唱四首歌，每首歌完結後，粉絲都會高呼千嬅名字。而歌單與昨晚大致相同，包括《芬梨道上》、《冬天的故事》、《知更》、《沒關係不是愛情》等等。

楊千嬅坦言每場演唱會都當尾場，又謂這兩場演唱會意義大於以住！（梁碧玲攝）

千嬅唱完《沒關係不是愛情》後向粉絲打招呼，她表示：「上呢個舞台前我用咗好多時間，諗吓有咩係可以講，喺呢幾年自己有好多唔同經歷，Minor嘅意思代表Be humble要謙虛，當你懂得謙虛會你睇開啲。」

她又坦言每場演唱會都當作尾場，又謂這兩場演唱會意義大於以往：「其實都係得兩場，一係頭一係尾，但係呢兩場係超越我過往所有演唱會，呢個可能係真嘅，人生一種新嘅感悟之後，再去重返自己舞台時嘅一種感覺！」隨後千嬅自彈《再見二丁目》，台下歌迷拍掌歡呼兼大合唱，場面動容，有粉絲高呼：「千嬅，唔好喊啊！」

千嬅演想透過演唱會見下大家，告訴大家聽她過得很好。（梁碧玲攝）

千嬅最終分享感受時仍然不禁落淚，她說：「呢個騷遇到好多困難同阻礙，我哋有一顆初心，好希望將我地既廣東歌帶去唔同嘅城市，甚至唔同嘅國家。」

提到無機會回港見大家，千嬅再哽咽道：「我覺得係啱㗎，因為當時可能未Ready，今日可以返嚟我相信，因為我哋每一個人都Ready好晒，平時開演唱會呢，係一個好興奮，或者係一個演出上嘅滿足感，但今次係好唔一樣，心口個勇字唔係淨係擺心口，原來係擺喺我哋嘅人生上面，呢個演唱會係我自己嘅選擇，所以我好拼命做到最好，亦都會用最大嘅勇氣去面對個結果。」粉絲見狀立刻替她打氣！

千嬅提到爸爸又再次哽咽，事關爸爸媽媽一直擔心千嬅狀況。（梁碧玲攝）

她又解釋為何選擇在這個艱難時刻開演唱會，她表示：「其實我覺得人生，總唔可以等到自己唔再艱難、唔再逆境先去追求快樂！」她想透過演唱會見大家，並告訴大家她過得很好。

千嬅提到爸爸再次哽咽，事關父母一直擔心女兒狀況，身邊的親朋戚友亦然，但又不敢打擾，千嬅一直看在眼裏，故想借此機會多謝他們的關心。

仲話會用最大勇氣去面對結果。（梁碧玲攝）

10點45分，千嬅宣布唱出最後一首歌，便返回後台，隔了一會兒，又再返回舞台唱多三首歌，包括《擁抱回憶》、《還有事情可慶祝》、《楊千嬅》，粉絲走出座位，湧到台前與千嬅近距離接觸。最後千嬅擔心粉絲無車返屋企，便一口氣連唱多幾首歌曲，演唱期間仲好感謝現場粉絲有義氣，沒有拋低自己。