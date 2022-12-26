陳奕迅首次紅館開騷過聖誕　工作人員送驚喜開心到送飛吻兩度安歌

歌手陳奕迅（Eason）入行多年，首次於紅館過聖誕開演唱會，由於一連二十多場演出，防疫上要非常小心，除了演出期間接觸觀眾及少量工作人員之外，其餘時間他均獨留酒店足不出戶，非常孤單，即便迎來普天同慶的聖誕，他亦須獨自度過Lonely Christmas。

歌手陳奕迅（Eason）首次於紅館過聖誕開演唱會。

有見及此，昨日（25日）一班工作人員特意為Eason安排了驚喜，秘密在其座駕布置聖誕裝飾，在停車場接他回紅館開工時，工作人員的驚喜令他嚇了一大跳，Eason笑說：「嘩！年紀大心血少，哈哈！搞咩你哋，我今日好攰.....嘩！我架車.....」及後Eason上車，他仍然昏昏欲睡，躺於聖誕車廂中，聽着車中小聖誕樹發出的《蒸糕Bell》，終忍不住投訴：「搞咁多嘢，又要我扶住棵聖誕樹，不過都係好嘅....哈哈！」

一班工作人員特意為Eason安排了聖誕驚喜。

到了上台綵排時間，舞台上突然響起聖誕歌，Eason先是扁一扁嘴，一臉迷惘，此時所有Dancer向他衝過來，一齊又跳又唱聖誕歌，祝他聖誕快樂，再送有過百工作人員簽名的大聖誕卡。沒料到有此一招，Eason最初不懂反應，良久才說：「多謝多謝......哈哈，我係咁，唔好理我，我裡面好開心，感動......」他向Dancer隔空飛吻：「好多謝你哋，因為你哋，我本來好攰，而家又突然充滿力量！耶！Hoo！」

大家又給他送上一段影片，收錄了13晚來捧場的嘉賓完騷後為Eason加油的說話，另外又錄製了觀眾騷後感，希望他收到大家打氣說話後，能夠在餘下12場繼續帶來精彩演出。

Eason收聖誕卡。

狀態大勇的Eason昨晚不負眾望，讓全場觀眾High爆，全晚氣氛歡樂又熱烈，來到Talk位，Eason清唱兩首聖誕歌送大家，頓時充滿節日氣氛。安歌環節他選唱了《後台》，過百位後台工作人員上台站在Eason後面為他打氣，場面溫馨。

Eason讓全場觀眾High爆。

完騷後觀眾不肯離場，昨晚離座觀眾更不到數十人，大家都不願離開，繼續安坐狂叫安歌，Eason再度出場說道：「我今晚醒呀，預左你哋賴皮， 哈哈哈，我廢事換衫，最多一陣着住走。 」觀眾恨到渴望已久的《Lonely Christmas》，Eason笑說：「雖然唔應景呢首歌 ，一啲都唔應景，但既然你哋想落返谷底，我咪帶你返落去囉！」Eason應要求獻唱《Lonely Christmas 》，最後祝福觀眾 : 「 I Wish You the best Christmas ever，多謝你哋！」

Eason扁嘴。

完騷後，幾百位觀眾聚於紅館後台不肯散去，Eason離開時，歌迷為他大唱聖誕歌，他亦開心到滿場飛，與觀眾再次道別後才回酒店度過Lonely Christmas。

Eason離開時與觀眾道別，再回酒店度過Lonely Christmas。

點擊睇Eason紅館聖誕騷片段：