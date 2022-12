陳奕迅首次紅館開騷過聖誕　工作人員送驚喜開心到送飛吻兩度安歌

歌手陳奕迅(Eason)入行多年,首次於紅館過聖誕開演唱會,由於一連二十多場演出,防疫上要非常小心,除了演出期間接觸觀眾及少量工作人員之外,其餘時間他均獨留酒店足不出戶,非常孤單,即便迎來普天同慶的聖誕,他亦須獨自度過Lonely Christmas。

歌手陳奕迅(Eason)首次於紅館過聖誕開演唱會。

有見及此,昨日(25日)一班工作人員特意為Eason安排了驚喜,秘密在其座駕布置聖誕裝飾,在停車場接他回紅館開工時,工作人員的驚喜令他嚇了一大跳,Eason笑說:「嘩!年紀大心血少,哈哈!搞咩你哋,我今日好攰.....嘩!我架車.....」及後Eason上車,他仍然昏昏欲睡,躺於聖誕車廂中,聽着車中小聖誕樹發出的《蒸糕Bell》,終忍不住投訴:「搞咁多嘢,又要我扶住棵聖誕樹,不過都係好嘅....哈哈!」

一班工作人員特意為Eason安排了聖誕驚喜。

到了上台綵排時間,舞台上突然響起聖誕歌,Eason先是扁一扁嘴,一臉迷惘,此時所有Dancer向他衝過來,一齊又跳又唱聖誕歌,祝他聖誕快樂,再送有過百工作人員簽名的大聖誕卡。沒料到有此一招,Eason最初不懂反應,良久才說:「多謝多謝......哈哈,我係咁,唔好理我,我裡面好開心,感動......」他向Dancer隔空飛吻:「好多謝你哋,因為你哋,我本來好攰,而家又突然充滿力量!耶!Hoo!」

大家又給他送上一段影片,收錄了13晚來捧場的嘉賓完騷後為Eason加油的說話,另外又錄製了觀眾騷後感,希望他收到大家打氣說話後,能夠在餘下12場繼續帶來精彩演出。

Eason收聖誕卡。

狀態大勇的Eason昨晚不負眾望,讓全場觀眾High爆,全晚氣氛歡樂又熱烈,來到Talk位,Eason清唱兩首聖誕歌送大家,頓時充滿節日氣氛。安歌環節他選唱了《後台》,過百位後台工作人員上台站在Eason後面為他打氣,場面溫馨。

Eason讓全場觀眾High爆。

完騷後觀眾不肯離場,昨晚離座觀眾更不到數十人,大家都不願離開,繼續安坐狂叫安歌,Eason再度出場說道:「我今晚醒呀,預左你哋賴皮, 哈哈哈,我廢事換衫,最多一陣着住走。 」觀眾恨到渴望已久的《Lonely Christmas》,Eason笑說:「雖然唔應景呢首歌 ,一啲都唔應景,但既然你哋想落返谷底,我咪帶你返落去囉!」Eason應要求獻唱《Lonely Christmas 》,最後祝福觀眾 : 「 I Wish You the best Christmas ever,多謝你哋!」

Eason扁嘴。

完騷後,幾百位觀眾聚於紅館後台不肯散去,Eason離開時,歌迷為他大唱聖誕歌,他亦開心到滿場飛,與觀眾再次道別後才回酒店度過Lonely Christmas。

Eason離開時與觀眾道別,再回酒店度過Lonely Christmas。

點擊睇Eason紅館聖誕騷片段: