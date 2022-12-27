張敬軒確診餘下個唱需延期　昨晚演出已標冷汗：避咗三年都係中咗

張敬軒 (軒仔) 今日（27日）透過所屬唱片公司宣布確診，他現正舉行的演唱會需即時延期。軒仔個唱延期通告寫道：「因張敬軒先生初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒先生按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之《Revisit張敬軒演唱會》2022年12月27日、12月30日、 12月31日、 2023年1月1日及2023年1月2日(共5場) 場次，主辦方將延期舉辦。在此，主辦方英皇娛樂集團及張敬軒先生對是次突發事件對已購票觀眾帶來之不便深感抱歉，希望張敬軒先生能儘快康復並能與各位樂迷及觀眾見面。」並表示相關的後續延期及退款安排將盡快於兩星期內公布。

軒仔終於失守。(張敬軒IG)

而軒仔亦有於IG親自發文致歉，寫道：「對於餘下五塲嘅各位已經購票的嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家的嘅支持。知道這呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另擇日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去六塲前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！❤️ #避咗三年卒之都係中咗 🤷‍♂️」

其實昨晚Boxing Day (26/12)，張敬軒在個唱中已聽得出沙聲，他自己也表示：「我都聲沙啦。」但他依然落力演出更Encore了三次，他又沒有像之前那樣行近歌迷收禮物，為安全保持距離。軒仔說：「哎也唔會過來收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物架，我冇載口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你地集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」豈料他今日就宣布確診了。