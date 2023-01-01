叱咤2022｜大熱林家謙奪男歌手金獎　中學曾送Demo向陳奕迅自薦

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》於今晚元旦夜（1/1）圓滿結束，男歌手金獎由大熱林家謙奪得。四年前由幕後走到幕前以獨立音樂人身份出道，隨後每年的《叱咤》頒獎禮台上總會聽到他的得獎感言。2019年出道勇奪「叱咤樂壇生力軍金獎」，翌年奪得「叱咤樂壇男歌手銅獎」、2021年奪「叱咤樂壇男歌手銀獎」，今年2022年更奪下「叱咤樂壇男歌手金獎」，獎項的重量年年遞增，非常厲害。



2021年，家謙奪得「叱咤樂壇男歌手銀獎」。（IG圖片）

曾為多位歌手寫歌的林家謙與偶像陳奕迅（Eason）亦有段淵源，Eason曾於一次電台訪問中透露，當年就讀中學的家謙曾向他送上一部內藏多首Demo的iPod，並附上一封信和卡片，望與偶像分享自己的音樂。而Eason亦一直好好保管這貴重的iPod，希望有天能物歸原主。直到2017年1月1日，《2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後的一個人慶功宴上，二人終於首次見面，而Eason亦向家謙邀歌，促成了《致明日的舞》及《是但求其愛》的合作。

家謙的首個個人演唱會《SUMMER BLUES》，陳奕迅亦有擔任特別嘉賓。

林家謙包辦《一人之境》曲詞編監 大熱歌竟然係「賣淨貨」

林家謙於2020年推出一手包辦曲詞編監唱的作品《一人之境》，歌曲一出即深受樂迷喜愛。他曾於活動訪問上笑言《一人之境》是「賣淨貨」：「呢首歌係五、六年前嘅Melody，係最舊賣淨嘅Demo，自己攞埋嚟唱。」相信現時他的作品必定是搶手貨，再次恭喜「叱咤樂壇男歌手金獎」林家謙。