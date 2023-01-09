張敬軒確診高燒40度全身無力　「遮遮」或將辭工︰會安排姪女接替

張敬軒因確診新冠肺炎，餘下的五場《張敬軒REVISIT演唱會》被逼煞停。今日（9/1）張敬軒為電影《超神經械劫案下》做宣傳，親自回應今次確診的經歷。更透露6月的補場安排，大家最緊張的倒數場及尾場，都有特別安排。

軒仔還有5場個唱，將於６月補場。（大會提供）

「之前買落的尾場依然是尾場」

軒仔首先跟樂迷道歉，逼大家6月又要再看他的演唱會，不過軒仔都覺得有好處。「原定今年不會再開演唱會，但現在塞翁失馬焉知非福，讓我在過去疫情期間，年年都有開演唱會。」

至於會否如上次補場一樣，會加開場次，軒仔坦言會有，但就大派定心丸，保證不會動搖尾場日子。「因為知道大家好緊張尾場日子，可以跟大家說，之前買落的尾場依然是尾場。至於買了大除夕倒數晚的朋友，那一場都會有特別Rundown安排。其實只要是開心的日子，哪一日倒數都會好開心，今次就嘗試閒日倒數。」

張敬軒保證原定的倒數場次，６月舉行時都會有特別安排。（資料相片）

一直有腦霧？

重提病情，軒仔慶幸未算太嚴重，雖然歷時頗長，真真正正要4日前才沒有任何病徵，但幸好過程沒有喉嚨痛，只有發燒，咳反而是復原後才咳得厲害，「可能自己有哮喘底的關係。」發病期間，有晚燒到40度，軒仔都覺得好辛苦，全身無力。「在這都要多謝身邊的朋友，同事不斷煮嘢畀我食，最高峰是有朝一起身，檯上有8個保溫瓶，真的人間有愛，現在總算捱過了。」被問到可有腦霧後遺症？「我向來有兩種腦霧，一種是天生出世就已經有的腦霧。」

軒仔多謝同事不斷煮嘢畀自己食，最高峰是有朝起身，檯上有8個保溫瓶，真的人間有愛。（電影公司提供）

「遮遮」將辭工

至於家中「遮遮」可有被感染，軒仔就突發要代「遮遮」宣布一項消息︰「由於她媽媽身體狀況不太樂觀，故『遮遮』都向我提出可能要照顧媽媽一段長時間，返港無期。又可能她好喜歡我這個工作環境，故特別安排自己的姪女過來幫手，其實我不介意跟她整個家族保持合作，但可否不要用同一份食譜呢？我都有問她侄女是否good at congee，『遮遮』答︰『No No No, she can cook spaghetti.』」

雖然軒仔不時在社交媒體笑「遮遮」的廚藝，但其實他亦不捨得她不回來。（電影公司提供）

雖然軒仔不時在社交媒體笑「遮遮」的廚藝，但其實他亦不捨得她不回來，最重要是有本事服待家中的皇太后。「她是處女座，我媽媽都是處女座，我轉過好幾位家傭，冇一個搞得掂我媽媽，唯獨她是媽媽一點挑剔的沒有，媽媽反而罵我︰『膳食差點便落街自己買，你有手有腳，最緊要屋企打理乾淨！』當你屋企有個擅長做家務的處女座媽媽，請工人的要求其實同娶個新抱返來冇分別，差在她有一個責任未能盡。」軒仔更透露「遮遮」私下已成為阿媽的綫眼，「例如阿媽會問『遮遮』︰「Why two pillows？（點解會有兩個枕頭）」『遮遮』會答︰阿Sir條頸唔好。」

（大會提供）

「遮遮」地位緊貼新抱？

對於今次確診，原來「皇太后」都有微言。軒仔︰「她好早已交帶落不要接樂迷的花和收禮，但我又不太做得出，因為有次見到粉絲將公仔和鮮花丟上台，就好似得到日本溜冰選手羽生結弦的榮耀，我都專登去接收回。又有次完騷後，有來自馬來西亞的粉絲在會展馬路邊等我，當下不忍心都有同大家見面，但我不覺得這是染疫的原因，因為開騷期間都有不少工作人員感染。」

問到現在康復後，會否自覺擁有「金身」，四處走走輕鬆下。「不會，因為自細身體都不是好，即將又要飛美國、加拿大巡迴，所以都要小心面對。大家不要覺得遲早都要中，不如早點中，醫生朋友向我建議，可以不中就不要中，可以愈遲中就遲一點中，病毒可能會弱一點。我的情況是康復後，暫時條氣仍然不太順暢。」