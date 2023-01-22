中年好聲音｜鮑聖光唱《一生何求》連環忘詞　竟成全晚最低分

昨晚播出的《中年好聲音》，以靚聲打響名堂的「鮑大人」鮑聖光獻唱陳百強的《一生何求》，惟表現跌晒Watt，竟出現連環忘詞嚴重失誤，伍仲衡說：「一路聽都好辛苦，見到你又辛苦，我哋聽又辛苦，啲高音去唔到，係夾硬飆上去。」張佳添說：「唱甩歌詞唔係問題，甩咗旋律先係問題。」肥媽則表揚鮑大人的執生功力：「你有樣嘢好，你作歌詞，真係要畀掌聲佢，唔係人人做到，你作都唔緊要，最緊要唱到落去。」曾兩度奪得五燈的鮑大人，最終只獲得61分成為全晚最低分。至於獻唱《明日天涯》的「二家姐」李思林，則被伍仲衡批評揀錯歌兼有音準問題：「你嘅處理手法擺落隻歌度係完全唔啱，你應該唱啲小調、溫柔啲嘅歌，會更加容易感動到我哋。」二家姐最終只獲得65分，孖住鮑大人跌落危險區。

鮑大人表現跌watt，最終只獲得61分跌落危險區，隨時被Foul。

三名80＋選手中，同為歌唱導師的何博文及李佳同樣獲得81分高分數，當中獻唱《如果可以》的博文被指唔識揸咪，肥媽說：「你個咪擺得唔好，揸咪係前面嗰度入聲。」肥媽更即場示範拉咪神技唱「嘥氣」，技驚四座。是集的驚喜位亦同樣落在博文身上，事緣與博文相識多年的何廣沛專誠到場為好友打氣，廣沛說：「同佢係相識接近廿年嘅好兄弟，今次純粹係嚟支持佢，唔想畀咁多壓力佢。」非常有愛。

一副戰鬥格嘅龍婷獻唱鄧麗君嘅《甜蜜蜜》，獲得83分成全晚最高分。

「小龍女」自揭唔敢唱鄧麗君

以黑白Look上陣的李佳獻唱《白天不懂夜的黑》，台風十足，並獲肥媽大讚識用咪，惟演唱時感情欠奉，周國豐說：「服裝好配合首歌，同埋你把聲係幾啱唱呢首歌，奈何感情上要加啲苦功。」至於出名鄧麗君腔的「小龍女」龍婷則獻唱《甜蜜蜜》，並獲得83分全晚最高分，肥媽大讚：「佢唱歌時好Enjoy、好Sweet，其實唱歌好簡單，你Enjoy人哋就會Enjoy。」對於龍婷指原本不敢以鄧麗君歌曲參賽，單立文回應說：「其實唱鄧麗君冇咩唔好，我哋天后阿菲（王菲）都畀佢影響得好深。」