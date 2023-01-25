林敏驄3月舉行入行40年演唱會　個唱名長41個字破香港紀錄

現年63歲的林敏驄給人的形象搞笑瘋癲，說話無厘頭，看似冇嚟正經，但在《下流上車族》中真摯的演出，獲得大批劇迷及網民的讚賞。其實林敏驄在80年代曾為不少樂壇天王天后，包括張國榮、梅艷芳、譚詠麟、陳百強、張學友、關淑怡等填詞，更獲封為「詞壇鬼才」。

林敏驄今年入行40年！

林敏驄曾寫下《深愛着你》、《夢伴》、《霧之戀》、《幻影》等無數經典流行曲歌詞，為慶祝入行40年，宣布將於3月18、19日，一連兩晚在西九文化區竹翠公園舉行《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之 PART 2 更精采》，單是演唱會名稱字數便打破了香港有史以來最多的紀錄。因距離演出日期只有不足兩個月時間，驄哥於這個農曆新年假期和製作團隊依舊保持緊密聯絡，為的就是把這個標誌著他入行四十週年的演唱會做到最好。

林敏驄曾寫下《深愛着你》、《夢伴》、《霧之戀》、《幻影》等無數經典流行曲歌詞，更獲封為「詞壇鬼才」。（資料圖片）

在拍攝演唱會海報及賀年照片時，驄哥擺下多個表情生鬼的Pose，令現場充滿歡樂氣氛。當提及去年成績，驄哥很謙虛的表示成績未算達標，希望大家一起繼續努力，於兔年更上一層樓，他也祝願大家横財就手，在這個農曆年發新年財。今次演唱會票價分別為 $880、$680及$480，並於2月4及5日以信用卡優先訂票。