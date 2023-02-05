陳柏宇「火車未到站」開騷成焦點　自嘲唔怕失守：我冇咁大抽！

陳柏宇（Jason）昨晚（4日）於亞洲博覽館舉行《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》演唱會，全晚唱出接近30首歌，除了唱出《逸後》、《你瞞我瞞》及《沒有你，我甚麼都不是》等「必唱歌」之外，更唱出多首sidetracks如《Mr. Adult》、《最佳努力獎》及《親愛的仇人》」等等。到演唱會尾聲，全場歌迷舉起手幅一同大合唱《永久保存》，令Jason又驚又喜，開心到眼濕濕。



陳柏宇昨晚（4日）於亞洲博覽館舉行《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》演唱會。（葉志明 攝）

不過，演唱會上卻發生了一段「蝦碌」的插曲，Jason全晚都穿着同一條褲子，原來一直都是「火車未到站」的狀態！直到演唱會後半段Jason唱到《閱後即焚》的時候，經台下觀眾提點才馬上在台上拉上褲鏈，並引用歌曲中的一句歌詞：「成年後才知忘記是異能！」

Jason全晚都穿着同一條褲子，原來一直都是「火車未到站」的狀態！（葉志明 攝）

經台下觀眾提點才馬上在台上拉上褲鏈，並引用歌曲中的一句歌詞：「成年後才知忘記是異能！」（葉志明 攝）

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他於演唱會後接受訪問時，再次提起當時的烏龍情況，直言其實自己一點也不尷尬，：「其實我長期唔記得拉褲鏈㗎，真係長期唔係講笑，如果成日做訪問都係影全身嘅話應該都可以留意到，哈哈。」他解釋自己在演唱會期間雖然沒有去廁所，不過因為要「攝衫」的關係才失策，被問到會否擔心讓側邊的觀眾看到走光，Jason笑稱：「我冇咁大抽，哈哈，應該唔會失守嘅，同埋入面又唔係真空，有底褲㗎嘛！（呢個size安全嘅？）安全！夠用囉，哈哈！」

講起自己沒拉褲鏈的烏龍事，Jason笑稱自己有穿底褲，所以不擔心會「失守」！（葉志明 攝）

Jason透露自己上個月去完頒獎禮之後不幸確診，一度擔心自己無法如期開騷：「頭嗰兩三個禮拜真係擔心，因為個effect幾大，冇咗把聲，不過一路都有同老師做vocal training，狀態開始恢復番嘅時候就冇咁擔心。」太太符曉薇（Leanne）臨盆在即，Jason被問到當時有否擔心傳染給對方，他笑言Leanne抵抗力實在太強勁，一點也不擔心：「唔驚喎，因為個女都早兩個月又中完！（Leanne有冇中？）佢冇喎！經歷照顧完個女，我中嘅時候又照顧埋我，都冇中喎，好勁啊佢，無敵咁啊！」

Jason整晚的演出水準非常之高，原來一個月前曾經失聲過！（葉志明 攝）

Jason全晚唱出接近30首歌。（葉志明 攝）

邀請Novel Fergus一同唱出《墜落》。（葉志明 攝）