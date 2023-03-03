首位中國籍美國純音樂比賽冠軍　鍾慶鴻：聽歌應留心每個細節

本地著名作曲人、編曲人及結他手鍾慶鴻（Barry Chung）曾為陳奕迅主唱的《信心花舍》作曲。他擔任港台節目《香江暖流》「Music Five」嘉賓時，請來當年Demo主唱、音樂人徐繼宗，在節目中演唱《信心花舍》。

Barry接受港台主持鄭瑞芬、鄧添樂邀請，請來音樂人徐繼宗演繹作品。

節目主持鄭瑞芬、鄧添樂問到Barry對Eason的感覺，Barry透露Eason是一位很有要求的音樂人，同時間手持很多首音樂作品，作曲能夠得到陳奕迅垂青，需要「過3000關、斬3000將」，能夠被選入唱片實在殊不容易。Barry談到歌曲的創作，他說大部份流行曲拍子是4/4，但《信心花舍》的拍子則是6/8，營造出浪漫、開心和輕快的感覺。

Barry在節目中談到陳奕迅主唱的《信心花舍》。

談到Eason有一雙靈巧的雙耳，Barry提議大家聽歌時，除了留意歌手的聲音，可以嘗試將一首歌曲拆開不同部份，如鼓聲、琴聲、結他等。他說過往做流行曲的混音，有「7成人聲、3成音樂」的說法，反映大家只重視人聲，但他認為仔細留意歌曲的音樂，可以更了解歌曲的原貌，亦不要忽略每位樂手的心血。

Barry曾於USA Song Writing Competition奪得比賽冠軍（純音樂組），成為首位奪得此項殊榮之中國人。

Barry獨愛純音樂的結他獨奏，在節目中他介紹了2008年推出的個人首張純音樂大碟《REFRESH》。當中收錄的《Once You Know》，他憶述在2006年首次參與美國USA Song Writing Competition及Great American Song Contest，即獲多項提名，其中於USA Song Writing Competition憑《Once You Know》奪得比賽冠軍（純音樂組）成為首位奪得此項殊榮之中國人。專輯推出後更獲專業樂評人推選為當年香港十大本地製作之一。