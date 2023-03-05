樂壇核數師｜Jeffrey自資出歌有三大驚喜　上榜8周奪《叱咤》冠軍

魏浚笙（Jeffrey）演而優則唱，本身已天生擁有陳冠希級神顏，再憑《I SWIM》的討好演技和《膠戰》系列的中二病人設大受迷妹歡迎，人氣不輸MIRROR。去年底他自資6位數字出歌拍MV，做獨立歌手，冇大公司做後台，但《第一個迷》作為出道作，已旋即成為「903專業推介」冠軍歌！如果你有睇之前《叱咤》頒獎禮的話，都不難發現商台DJ們對Jeffrey寵愛有加。



魏浚笙（Jeffrey）去年12月宣布闖樂壇，12月29日推出第一首音樂作品《第一個迷》，找來林奕匡、黃偉文和Edward Chan聯手製作，成為2023年首位樂壇新人，亦帶來好幾個驚喜。第一，以Jeffrey的絕世靚仔樣和超高人氣，肯定大把公司向他招手，而他卻選擇自資出歌、做獨立歌手，一償「在廣東話樂壇留下屬於自己的聲音」之夙願，他解釋：「過去對簽公司有過陰影，難得可以享受自由身，或許路會比他人難行、或許這些錢如同掉進大海裡，但我仍相信在香港做自己喜歡的事是值得的，因為年輕就是可以去嘗試去失敗去碰釘。」

Jeffrey出道作《第一個迷》，封面照還要用唔著衫濕身相，根本冇得輸。（Instagram：jeffreyngai）

Jeffrey在叱咤後台與《第一個迷》作曲人林奕匡合照。（Instagram：jeffreyngai）

Jeffrey的美男子外貌是公認的，樂迷知道他要出歌，心中或許已預設了他必定是偶像派，換個講法即是歌藝平平，不抱太大期望。誰知MV一首播，不少人說：「估唔到Jeffrey唱歌唔差！」「原來佢聲底都幾厚。」又讚他的歌藝比哪位哪位好，這是第二個驚喜。

《第一個迷》MV找來陳漢娜（Hanna）擔任女主角。（《第一個迷》MV截圖）

第三個驚喜，是Jeffrey以出道三日的新人姿態登上許多歌手夢寐以求的叱咤台，與江𤒹生（AK）、吳林峰、李駿傑（Jeremy）和洪嘉豪等輪住唱歌，其中他更是壓軸登場。由於其餘幾位歌手都以個人或男團身份出歌幾年，但Jeffrey出道只得數天，有人就表示明顯睇得出商台偏愛他。不過，Jeffrey的表現並沒有令人失望，以首登舞台來說表現亮眼，雖然看上去確是緊張，但並冇失準發台瘟，網民都大讚他：「第一次現場表演唱新歌已很穩定。」「Jeffrey第一次上大舞台就咁穩咁定得唔得㗎？」「Jeffrey公認靚仔，估唔到唱歌把聲清脆洪厚又好man！」Jeffrey事後亦透露自己一上台緊張到差點無法呼吸，又感謝自己的歌唱老師和張敬軒教他表演技巧。

Jeffrey初登叱咤台緊張到硬晒軚，但唱歌並沒有失準，還有不少人讚他表現夠穩、聲線又厚，再練唱功應該前途無可限量。（影片截圖：《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》）

《第一個迷》上榜共8周，排名依次是19、5、6、7、4、16、6及1，見中間幾周都在中上位置上上落落，更一度跌至第16位，誰知突然回勇至第6位，本周更第一位，出道兩個月就奪得冠軍歌，Jeffrey果然厲害！他得知這喜訊後即撰長文分享感受：「嚟緊一定繼續努力做更多作品，只要有一個歌迷想聽，我都會繼續唱。」如果今年Jeffrey再努力做多一、兩首歌，而商台DJ們亦樂意繼續播的話，以其人氣要奪今年生力軍金獎也絕對冇難度！

Jeffrey與903 DJ阿正因《膠戰》成為好友，阿正偶然也會在節目中播他的歌。（Instagram：903ahjeng）

此外，本周「903專業推介」第2位是Gin Lee（李幸倪）的《Dum Dum》，是她從環球轉會到英皇的第一首作品，走跳唱風格，上榜6周排名依次是4、2、5、9、14、2，兩度登上第二位，成績相當不錯，未知下周可否再下一城衝上第一？