馮允謙演唱會｜自爆擔心與林明禎跳舞被掟雞蛋　不奢望學友做嘉賓

馮允謙（Jay Fung）於昨晚（27日）舉行一連三場紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》的尾場，Jay全晚施展渾身解數，答謝一直支持自己的歌迷，更邀請到林明禎及MC張天賦擔任嘉賓。

Jay昨日尾場，全晚施展渾身解數。(梁碧玲 攝)

接受訪問時，Jay表示自己等了11年才舉行紅館演唱會，所以特別享受在台上的每分每秒，更笑言尾場忍住唔喊是因為爸爸的一句說話：「我爸爸講咗句，話叫我唔好再喊，佢話人哋又唔係俾錢入嚟睇你喊，所以我頂住唔好喊，但有時真係控制唔到自己情緒，因為嗰種感覺係你好想要一樣嘢，好努力爭取而做得到嗰種感覺，我講都講唔出。」Jay坦言知道做歌手未必可以開到下一次演唱會，所以一定唔可以囂張。

Jay接受訪問表示自己等了11年才舉行紅館演唱會。(梁碧玲 攝)

提到與嘉賓林明禎跳舞兼拖手，女朋友可有呷醋，Jay指暫時還未跟女友好好討論，搞笑指如果女友呷醋都係好事，但女朋友明白自己是為了工作，亦有為自己感到驕傲，其後Jay搞笑指邀請明禎做嘉賓擔心會被男觀眾掟雞蛋。

Jay指暫時還未跟女友好好討論有否呷醋與林明禎跳舞兼拖手。(梁碧玲 攝)

Jay演唱會中與林明禎跳舞兼拖手。(梁碧玲 攝)

另外，講到張學友特別拍片祝賀自己，Jay坦言感到好驚喜，由於自細已經聽學友的歌長大，亦因而令自己學懂聽廣東歌及音樂。至於學友表示下次會做Jay演唱會嘉賓，Jay直言不敢奢望，但承諾會努力繼續做好自己，希望有機會再開紅館騷。

Jay坦言感到好驚喜張學友特別拍片祝賀自己。(梁碧玲 攝)