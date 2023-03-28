林俊傑演唱會︱尾場狂Encore有求必應　蔡卓妍現身合唱《小酒窩》

七千三百多天的音樂創作堅持，2023年迎來JJ林俊傑入行的第20個年頭。早前JJ啟動了籌備多時的JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》，香港站作為官方首批公布的2023年世界巡迴演唱會的唯一亞洲站，由於反應熱烈曾兩度加場，共開6場。JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站於17日晚於中環海濱活動空間正式開鑼，大會搭建了中環海濱史上最大最高的舞台，並以「J」字的造型設計成延伸舞台，令JJ演出時可以更貼近一眾樂迷。



二人再唱出經典合唱歌《小酒窩》，讓現場瀰漫著既充滿回憶又甜蜜的氛圍！（JFJ Productions提供）

經過兩周5場絕美精彩的演唱會，轉眼來到了3月26日香港站的最後一場，也是JJ的「生日場」。JJ以《記得》一曲揭開序幕，彈着鋼琴的他緩緩升上舞台，全場即揮動大會派發的紫色應援棒，令現場頓變成紫色燈海。來到尾場，可能是生日前夕的關係，JJ興奮地跟大家打招呼：「Final night in Hong Kong！你們好嗎？這是最後一晚，是壓軸場，也是生日場！」台下觀眾即報以歡呼聲回應，JJ更笑稱知道場外也有粉絲「聽」他的演唱會，特意讓大會安排熒光棒給他們一同享受音樂，亦希望今晚能用音樂帶大家走過20年來的旅程，唱出生命的關鍵詞，繼而唱出《關鍵詞》。

JJ請來蔡卓妍（阿Sa）擔任演唱會嘉賓。（JFJ Productions提供）

之後換上粉紅色外套登場的JJ，邀得兩位結他老師跟他合奏，邊彈結他邊唱出《豆漿油條》。JJ跟觀眾淺談幾句後，便邀出新人Patti蔡宥綺，兩人隨即以結他合唱Patti蔡宥綺詞曲創作且還沒上架的歌的新歌《像我的我》。隨後，工作人員為JJ掛上結他，結他帶上繡有「4.2歲生日快樂」，現場更奏出生日歌為他驚喜慶生！JJ坦言事前毫不知情，真的有被驚喜到！唱出《當你》及《那些你很冒險的夢》兩首必唱佳作後，JJ邀出和聲老師們到台前一同合唱，更即席拿出自拍棍，一邊獻唱《因你而在》，一邊鬼馬自拍留倩影，期間更將觀眾分批玩對唱遊戲，與全場樂迷互動十足！

出道20年對JJ來說是個不容易的里程碑，而《JJ20世界巡迴演唱會》更是在許多一路支持的歌迷的見證下因而誕生！（JFJ Productions提供）

演唱會中段，JJ再次連同三角琴現身，深情唱出《她說》，其後更一口氣唱出《小瓶子》、《裹著心的火》、《Always Online》、《愛笑的眼睛》、《可惜沒如果》及作給Twins的《我很想愛他》等連串經典歌，讓鐵粉們聽出多年來的回憶。唱到《我很想愛他》中段，蔡卓妍（阿Sa）驚喜現身合唱，惹得全場尖叫聲不絕！唱畢，阿Sa不忘馬上跟JJ說聲「生日快樂」，隨即突然於台上公開邀請JJ再次為Twins作曲，JJ更是一口答應，全場樂迷都萬分期待二人的合作！二人再唱出經典合唱歌《小酒窩》，讓現場瀰漫著既充滿回憶又甜蜜的氛圍！

作為香港站的最後一晚，JJ都有求必應，二度encore出場即興自彈自唱，足足多唱十首歌！（JFJ Productions提供）

Encore的部份，JJ再次出場唱出演唱會主題曲《7千3百多天》、《不潮不用花錢》及《最嚮往的地方》三首輕快歌。期間更一度表示開始捨不得最後一場演唱會，及後便唱出難度超高、極震撼的《輸了你贏了世界又如何》及《一千年以後》作結。現場觀眾意猶未盡遲遲不肯離場，熱情地留守，繼續呼喚「Encore」！而作為香港站的最後一晚，JJ都有求必應，二度encore出場即興自彈自唱，足足多唱十首歌，期間更突然下台近距離與眾樂迷握手，大派福利之外，亦為JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站劃上一個小句號！

這次演唱會，JJ更特選了超過40首歌來送給香港站的歌迷，結合JJ 20年來的點滴！（JFJ Productions提供）

出道20年對JJ來說是個不容易的里程碑，而JJ林俊傑《JJ20世界巡迴演唱會》更是在許多一路支持的歌迷的見證下因而誕生！這次演唱會，JJ更特選了超過40首歌來送給香港站的歌迷，結合JJ 20年來的點滴，每首歌都以打進心坎裏的歌聲，唱出想傳遞的故事，以及對樂迷的感謝與想念。不僅六場演出中每晚曲目都誠意滿滿，令現場觀眾驚喜尖叫不斷的是——重金投入的絢爛煙火綻放夜空，與主舞台身後香港地標性建築群的經典夜景交相輝映，伴隨著演唱會歌聲傳遍維港兩岸，圓滿了JJ林俊傑《JJ20 世界巡迴演唱會》香港站橫跨兩星期，一共六場的演出！