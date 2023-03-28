周國賢英國演唱會首場爆滿　跟女歌迷合唱《目黑》獲贈︰我愛你

由Major Pop及Live Nation主辦的《周國賢 The Journey Begins Tour Concert》為周國賢首次世界巡迴演唱會揭開序幕，於曼徹斯特舉辦的首場演唱會已於2023年3月27日順利完成，首場爆滿，現場氣氛反應熱烈，後日3月29日將會於倫敦舉行第二場演出，與倫敦歌迷重聚。



周國賢以〈失散時光〉揭開序幕。（大會提供）

周國賢去年九月首度踏上紅館舉辦個人演唱會，為了延續這個里程碑，他於今年展開了第一次個人世界巡迴演唱會，並以《The Journey Begins》命名是次巡演。演唱會海報上看得見的金色線條，模仿著日本著名的修補技術「金繼」，「金繼」的英文譯名是The Golden Journey，將遺憾連結在一起，也是一趟正面的旅程，如同香港人近年移居至世界各地，在分岔路口暫別，經歷各自的高低起跌，最後也會相遇。而《The Journey Begins》就像「金繼」一般將彼此重新拼湊在一起。

周國賢表示：「去年我在香港首次於紅館開演唱會，很多朋友因為移了民不能來見證，對我來說，是我的遺憾多於他們的遺憾。」（大會提供）

音樂會起首，周仔以〈失散時光〉揭開序幕，唱出離別過後可以再次擁抱的心情。接著周仔陸續唱出〈天馬行空〉、〈不敵〉、〈今生不回家〉、〈地下街〉、〈陽光燦爛的日子〉等耳熟能詳的歌曲，為在英國的香港人帶來窩心的一夜。在觀眾熱烈安歌的呼聲之下，詢眾要求唱出〈黃金入球〉，又即席跟女歌迷合唱〈目黑〉，女歌迷更高呼：「周國賢，我愛你！」，周仔笑指「好彩你唔係同男朋友嚟睇！」，女歌迷旋即表示自己沒有男朋友，引得全場觀眾起哄叫喊。歡呼過後，周仔最後以〈Children Song〉一曲完場，為此場演唱會劃上圓滿句號。

周國賢即席跟女歌迷合唱〈目黑〉，女歌迷更高呼：「周國賢，我愛你！」（大會提供）

周國賢表示：「去年我在香港首次於紅館開演唱會，很多朋友因為移了民不能來見證，對我來說，是我的遺憾多於他們的遺憾。知道部分朋友未能回港，所以我就決定將演唱會帶過去不同國家，首站先到英國。」 明年是周國賢出道二十周年，他感慨表示：「時間過得很快，〈14天〉派台好像昨夜的事，一眨眼就十九年，能夠走到這裡，這晚舉辦第一次在海外的演唱會，真的好不容易。」他更希望日後可以在他長大的紐西蘭、媽媽居住的新加坡、台灣等地延續這次巡迴演唱會的旅程。