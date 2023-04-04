竇靖童新歌有廣東話　網民讚好聽：感謝王菲把好嗓音複製貼上給她

竇靖童（童童）早前推出新歌《Monday》，是暌違兩年的作品，由童童自己包辦曲詞編監，歌詞除了滲出甜絲絲的戀愛感覺外，亦驚喜加入廣東話Rap！中港網民都激讚童童唱歌好聽，又指她遺傳了王菲的好嗓音，同時不失個人風格，活出了自己。



竇靖童（童童）已經兩年冇出新歌，日前她就發佈全新單曲《Monday》，歌曲一開始有遊戲音效，整首歌的編曲都十分舒服慵懶，富有青春、復古等氣息。童童與音樂人蔡智光屢傳蜜運，經常被影到一同逛街、進入同一棟大廈等，關係要好，雖然未知其實際感情狀況如何，但新歌歌詞就明顯非常甜蜜，例如：「想到你無法抗拒～stuck in my dreaming baby～」又有：「Monday～和你走到Sunday，坐最後一班電車，和你看日落。我們去喝橘子汽水，我想和你浪漫約會。」表達對約會和戀愛的無限憧憬。

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童童唱到「stuck in my dreaming baby」時甜笑。（《Monday》MV截圖）

但更讓人驚訝的，是《Monday》出現一段廣東話Rap，不過就不是童童本人Rap，而是音樂人Lionman（獅子俠），Rap詞提到：「揸車兜兜轉轉，同你又嚟到海邊，帶你睇日落城市，山頂啲夜景好似霓虹燈閃，好高興初次見面，遇到你時空倒轉。」似是回應歌詞中童童的表白，相當浪漫。

童童找來音樂人Lionman參與廣東話Rap，令樂迷很驚喜。（《Monday》MV截圖）

MV上架至今有廿幾萬人睇過，600幾個留言一面倒激讚《Monday》好聽，甚至有人說從此因這首歌不討厭星期一了。另外，每次童童出歌，少不免會被帶來跟母親王菲比較，有網民認為她在遺傳王菲靚聲的同時，卻成功活出個人風格，是新生代才華洋溢的音樂人。

童童亦有在MV中展示舞技。（《Monday》MV截圖）

網民留言：「竇靖童的聲線出乎我意外的輕柔啊。」「真是感謝王菲將這麼好的嗓音複製貼上給竇靖童！」「能從她和她的歌身上，看出『我』的個性而不是王菲/竇唯的女兒，如果說她受到了前人的影響，那麼我覺得最大因素就是做自己，無論外界怎麼去評價，對自己本心那種屹立不倒的堅持，就是優秀的本質。」「回到20年前的感覺，但又加入很多新意，能聽到這首歌是一種幸福～」「前奏已是甜蜜 音色更是空靈 粵語Rap出現整個拍手叫好 歌詞意境好美 整首歌沒。有。缺。點～～～」「才氣橫溢，個人風格強烈又獨特，值得關注的音樂人」