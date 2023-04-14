陳健安寂寞中作新歌盼互相陪伴：死完又死會令你更有層次

陳健安（On仔）近日推出新歌《繼續繼續》，以「一次又一次『死亡』，會令你成為更有層次的人。」為主題，本來是On仔在寂寞時所創作，用來自己安慰自己，最後卻有很多人留言指聽到淚崩，指歌曲很有力量。除了歌詞有意義外，MV亦找來本地插畫師Lokki繪製，其中不少彩蛋都要安仔及其舊作有關，很有心思。



陳健安（On仔）日前推出新歌《繼續繼續》，延續《重生》和《未知道》，希望陪伴情緒低落的歌迷。他這樣形容：「每個人的內在生命也可以死很多次，然後在不同的經歷之間交疊不斷再生；既然如此，請不要害怕生命的冒險，一次又一次『死亡』，會令你成為更有層次的人。」

MV的Cover Art不論圖畫或字體也很有心思。

On仔每次經過情緒低谷時，都會作歌畀自己，如2018年，他單飛、迷失，經歷過情緒低谷，寫了一首歌《重生》作自我鼓勵，不論如何掙扎難過，也提自己保持冀盼。而2019年，他準備開個人實體演唱會，寫了《未知道》，疫情下演唱會卻被迫延期，最後再轉做網上演唱會，他始終覺得，為了生活人人都要學懂在大環境下找新出路。到2023年，世界看似「復常」了，除罩、通關，表面確實已回復正常，但實際上五癆七傷，大家經歷了許多高低起跌，亦失去了很多，On仔想問：「這幾年，大家累了嗎？」

從《重生》、《未知道》、《繼續繼續》，On仔都找來幾位小朋友合唱，表示：「從小朋友身上得到最純真無邪嘅強大力量，令我可以繼續行，」而部分人已經由當日的小學生變成中學生了！（Instagram：on_callstar）

他覺得在艱難的日子中，其實最重要的是陪伴，你陪我、我陪你，但《繼續繼續》卻是始於寂寞。他說：「去年八月的一個晚上，突然感到寂寞，拿起結他寫了這首歌，自己安慰自己。而Studio Version找了一班人陪伴我完成製作，很多人聽歌後說，這首歌能陪伴他們經歷難關，我真心感謝每一位。你們每個留言也給我信心，我寫歌時也分不清是我陪伴你還是你陪伴我，因為陪伴從不是單向！」

On仔在去年8月一個寂寞的晚上，用結他創作出《繼續繼續》。（Instagram：on_callstar）

不少人都表示，聽這首歌聽到流淚，有人留言：「2022年真的『死』過很多次，以為過不下去，卻感激這些經歷能讓我和身邊一同經歷『死亡』的人努力找尋生命的意義，變得更加強大。繼續繼續，可以可以！」「多謝你呢一首歌，最近工作上發生好多好崩潰嘅事，自己壓力好大，好懷疑自己相信嘅嘢，聽到頭兩句歌詞個陣已經忍唔到喊了。聽完之後好似反而好似鬆一口氣，好似打機補返啲元氣咁，可以繼續行落去了！」

對於作品能撫慰大家心靈，On仔想跟各位樂迷說：「幾年走過，有沒有繼續堅持做自己喜歡的事？音樂未必可以直接解決實際問題，但我一直都堅定相信，音樂負責抒發情緒，令人回歸平靜，有了清靜心，就可以看見問題，而歌詞負責刺激思考，肯思考肯質疑肯發問，就是解決問題的第一步。」這句亦與歌曲中的「問題問完沒人在答話 你找不到去路對嗎 但其實何用誰在答話 你在親身的解畫 才是無價」呼應！

On仔早前上音樂節目《Chill Club》演繹《繼續繼續》。（Instagram：viutv）

除了填詞的Oscar應記一功，還有為MV出手的本地插畫師Lokki。全個MV都由她繪畫，並且加入了On仔過往作品的元素，他非常感激對方，說：「很喜歡你作品中嘅筆觸，直接、純粹，而且有血有肉，亦多謝你願意同我哋分享你個人嘅經歷，好開心能夠跟你合作，為歌曲帶來另一層意義，亦延伸咗歌曲嘅可觀性。另外，第一次做mv就做到咁靚，大癲。」

On仔手臂的「生命之花」紋身，亦有在MV最後出現。（YouTube截圖）