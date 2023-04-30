林宥嘉演唱會｜Jer突然被點名即興唱歌　IG發長文：緊張到爆炸

台灣歌手林宥嘉（Yoga Lin）於紅館舉行一連三場《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，昨晚（29日）來到第二場，不少明星藝人都到場支持，包括容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）等。

林宥嘉相隔四年再來港開騷。（陳順禎攝）

演唱會期間，林宥嘉突然叫Jer起身即興唱歌，Jer事後在Instagram上載片段，片中Jer聽到偶像點名，嚇到掩住心口，不安看向祖兒，祖兒點頭示意，而Jer亦很快跟上節奏，無失準地演唱《眼色》， 一旁的祖兒聽到入神。

Jer聽到偶像點名，嚇到掩住心口。（IG@jeremylaous）

Jer事後上載與林宥嘉、隊友Jeremy合照，興奮發文表示：「痴（黐）線系列！！！！！唱完之後我不斷問自己係真的嗎...好像發夢一樣台前是林宥嘉，然後是跟他合唱（O~M~G~現在都不能相信...）」

身為忠實粉絲的Jer表示，中學時畢業禮已唱過林宥嘉的《說謊》，並感謝林宥嘉給予機會，「剛才真的嚇壞了，然後都緊張到爆炸了..還有謝謝你，一直以來，用音樂影響著我，而我都會不斷無意地唱他的歌，但從來都沒有想過像今天一樣跟他合唱，its crazy！」

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