連詩雅歌藝忽然上神枱　深夜唱冧歌兼放閃網民跪求開演唱會

新婚人妻連詩雅（Shiga）早年以歌手身份出道，《到此為止》一曲成名，不過自從她轉會星夢後，以劇集主題曲為主，歌曲傳唱度比以前低，令不少網民以為她已經冇出歌，更開Post問：「連詩雅肯唱返歌未？」其實以往Shiga在部分網民心目中形象麻麻，如今他們卻轉軚捧Shiga上神枱，讚她唱現場其實好穩定，而Shiga未知是否聽到網民訴求，忽然於IG拍片唱自己的經典作《只要和你在一起》，連老公陳家樂都問：「咁好聽得唔得㗎？」



連詩雅（Shiga）10年簽約華納做歌手，《到此為止》、《I'm still loving you》等歌曲全部有過千萬點擊，其中前者更唱到街知巷聞，至今仍穩佔YouTube上觀看次數最多的20部粵語流行音樂影片。不過後來Shiga因受與曲赤的舊情、《喜愛夜蒲》角色形象、串錯英文等事件影響，在網民心目中形象麻麻，更出藏頭詩取笑她，而Shiga多年來都用高EQ應對，從未反擊網民，反而令很多人逐漸對她好感，認為過往對她太刻薄。

Shiga憑《到此為止》一曲成名，MV至今已累積過2千萬觀看次數，穩站YouTube上觀看次數最多的20部粵語流行音樂影片其中一位。（MV截圖）

Shiga曾經憑《說一句》在《2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「專業推介叱咤十大第九位」獎項。（節目截圖）

17年，華納唱片控告連詩雅經理人公司種星堂違反合約，雙方中止合約，Shiga翌年轉會星夢娛樂，歌路改為劇集歌為主，如最近人氣劇《隱形戰隊》片尾曲《他不是你》就由她所唱。不過，Sihga近年的歌曲傳唱度不及以前高，有網民以為她已專心主持《絲打圍爐》/《絲打圍佬》，向主持方向發展，出Post問：「連詩雅肯唱返歌未？」獲得過千好評，他們力推她昔日的《好好過》、《水星逆行》、《說一句》、《為何要我愛上你、《舊街角》都好好聽，唱Live夠穩，甚至有留言指她是因美貌被誤會是偶像派的實力派。

Shiga與蝦頭主持網台節目《絲打圍爐》/《絲打圍佬》人氣頗高，令人以為她已放棄唱歌，專心向主持方向發展。（Instagram：ChillGOOD TV）

Shiga其實仍然有出歌，月前就推出《隱形戰隊》劇集片尾曲《他不是你》，不過就已經7年冇出碟。（MV截圖）

此外，她與前師妹Jude（曾若華）合唱《零分》的影片久不久就被瘋傳，網民讚她的實力完全把Jude比下去，開始捧Shiga上神枱，大讚：「根本可以上一線尾二線頭！」「如果無去TVB，已經年年穩陣女歌手頭三 ，紅館都開幾場了。」「真心覺得佢唱功唔錯，好過好多現役女歌手，而且EQ極高又有樣。」「佢根本係2000年後唱港女情歌第一人！」「好想佢開一次紅館。」亦有人讚Shiga的長腿可為MV加分。

Shiga因與前公司師妹Jude合唱《零分》，歌藝獲網民認同及讚賞。（YouTube：Shiga Lin連詩雅）

未知Shiga是否都留意到網民的訴求，日前在IG出片唱自己的冧爆情歌《只要和你在一起》，而這首歌亦是陳家樂在婚禮上唱給她聽的示愛歌，歌詞內容是「旁人怎麼對待 仍然撞向未來 決意今生跟你被愛淹蓋～」而Shiga唱這首歌時，陳家樂都有留言：「咁好聽得唔得㗎？」網民立即順勢馬上跪求陳生陳太合唱版，又很期待她開演唱會。