鄭秀文極性感拍攝紅館演唱會海報　側身近乎全裸曬天后強勁氣場

天后鄭秀文（Sammi）即將於7月假香港紅磡體育館舉行8場演唱會《AXA 安盛呈獻You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023》，日期為7月14至16、18至19、21至23日，而票價分別HK$1080、HK$680和HK$380。下星期一（8日）早上10時起東亞銀行信用卡優先訂票，撲飛熱潮一觸即發。早前Sammi演唱會海報曝光，天后氣場逼人，連本人都表示滿意。

鄭秀文即將於7月舉行8場紅館演唱會。

海報中Sammi服飾有型性感，她以全身肌肉線條完美演繹超難駕馭的連身裙。對於海報拍攝Sammi表示非常期待：「我今日心情又興奮又緊張，好希望拍到一輯好理想嘅海報，無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環都好講究，帶出不一樣感覺畀觀眾，大家睇到就會明白。」

Sammi的海報造型性感有型。

她還透露事前認真做了一些功課：「我喺拍攝前做好皮膚護理、瞓好啲、做Mask等基本準備，今日影海報呢條裙確實有少少難著，因為剪裁特別又好多元素，有舞台感、高貴感，仲有啲Punk，一套衫有咁多元素，好特別，所以我都要做好身型管理。結果無問題，已經過咗一關啦，我好滿意！」

Sammi話拍攝前做好皮膚護理。

側身近乎全裸！

Sammi身材Fit爆，她承認以前飲食比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動「我試過168（ 每天8小時進食），甚至204（ 每天4小時進食），但有時好想食都會照食！依家我好隨心，無限定一個食嘢方式。如果需要著套衫修身啲，就飲食檢點啲，如果套衫輕鬆啲，我有時會一日食三四餐，最緊要做運動，食多啲都唔怕！」她笑言完成海報拍攝，終於可以開懷放縱一下。

真係好性感啊！

對於7月紅館演唱會，Sammi十分重視每項細節：「除咗唱歌部份，點樣呈現不一樣嘅演繹方式都好重要，我諗嚟睇Sammi演唱會嘅歌迷，心目中對呢方面都有要求，希望多啲嘢睇、多啲元素。服裝造型，我自己都好鍾意著靚衫，好鍾意Fashion，所以呢方面一定唔缺少。至於歌曲和音樂部份，我同基爵（音樂監製梁基爵）咁多年夾得好好，我哋都想做到多嘢聽和睇，我好鍾意一個演唱會內有不同元素，亦都係我自己做演唱會嘅方向。」