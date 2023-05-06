Tyson Yoshi上衫逐件剝　撕爛背心俾粉絲摸肌向周杰倫宣戰

Tyson Yoshi（程浚彥）、TIAB（翁梓浩）聯同其他5位歌手，包括來自台灣的人氣歌手高爾宣、PIZZALI、RED芮德、王ADEN、MARZ23於周五（5日）亮相西九文化區竹翠公園《AXA安盛呈獻：SPACE MUSIC FESTIVAL》演唱會。首先由新晉台灣歌手PIZZALI打頭場，唱出四首歌炒熱氣氛。第二位出場歌手則為同來自台灣的MARZ23，MARZ23唱完四首歌後，宣布下月會來港舉辦演唱會，詳情會稍後公布。唱到最後一首歌《不遠處》時，MARZ23衝下台與粉絲握手互動，相當熱情。

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）現身西九文化區竹翠公園《AXA安盛呈獻：SPACE MUSIC FESTIVAL》演唱會。（邱愛霖攝）

及後輪到Tyson Yoshi好兄弟TIAB出場。TIAB HIGH爆走上兩旁的高台演唱，照顧兩旁的觀眾，十分體貼。TIAB指很多人因《Why You So Beautful》認識他，隨後便唱出此歌Hit爆全場。

Tyson Yoshi好兄弟TIAB。（邱愛霖攝）

不久後Tyson Yoshi穿上牛仔流蘇外套密實出場，一連唱足三首《I don’t smoke & I don’t drink》、《That Guy》、《If I die tonight》。Tyson又大嗌兩次「Fuxk You！」向粉絲打招呼。Tyson亦不負眾望，先脫下外套大騷二頭肌，以熟悉的白背心示人，及後他大呻好熱，便雙手向外撕破背心，大騷胸肌腹肌，並將背心扔向觀眾，引來全場歡呼。

Tyson又走到台下多男性觀眾的位置，讓觀眾欣賞兼對其肌肉上下其手，相當識玩！同晚台灣歌王周杰倫於中環海濱開騷，Tyson當眾向周董宣戰，稱要讓對面海感受到他和觀眾的熱情，更高呼問道：「Can we do that？」另外Tyson分別與好友TIAB、MARZ23合唱《Right Here》及《Lonely Boy》，令氣氛HIGH到極點。期間當然不少得扔Bra環節。另外Tyson又走到台下觀眾席，粉絲欲抬起他不果，Tyson回到台上後叫粉絲不要上載剛才片段，因感到有些少「𤓓」。

Tyson Yoshi。（邱愛霖攝）

及後台灣歌手王ADEN、RED芮德陸續出場演唱。輪到壓軸靚仔歌手高爾宣出場，高爾宣多次幽默模仿Tyson大嗌「Fuxk You！」期間又問觀眾下年來港開個唱好不好，引來觀眾熱情回應。唱畢最後一首《Somebody Else》，高爾宣突然告別離場，當觀眾以為完場紛紛離去時，高爾宣突然孖王ADEN、RED芮德及MARZ23現身安歌合唱《Coconut Tree》，最後以大合照作結。