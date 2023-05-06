周杰倫演唱會場內場外迫爆氣氛熱烈　歌迷激讚：你是音樂上的皇帝

樂壇天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會昨晚（5/5）巡演至香港站，於香港中環海濱活動空間展開7場演出，有別以往多次演唱會都在香港室內場館舉行，這次是周杰倫首度在香港戶外場地開唱，好天氣搭配好心情，他一連帶來40多首歌曲，面對維多利亞港的絢麗海景，開場奪目的高空煙火秀預告了精彩內容，周圍遊樂園的摩天輪彷彿是最佳背景，恰恰呼應演唱會主題「嘉年華」，場內2萬名粉絲座無虛席，high爆中環海濱！「嘉年華」於香港站的7場演唱會將累積14萬名觀眾，周杰倫是創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手！



場內2萬名粉絲座無虛席，high爆中環海濱！

延期3年半的周杰倫「嘉年華」香港演唱會讓粉絲望穿秋水，也是周杰倫睽違5年後再度來到香港開唱，歌迷的熱情在他現身時引爆到最高點！由於演唱會一直一票難求，昨晚核心以外的海濱碼頭，公園草地、場外欄、海面上，擠滿過萬名未能進場的歌迷，於場外及海面的船上收聽周董的現場演出，並有人想爬牆進入會場，險象橫生。

周董一出場就跟大家打招呼: 「香港！我回來了！」

周董一出場就跟大家打招呼: 「香港！我回來了！」又以和朋友聊天的口吻說：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」歌迷是報以熱烈回應，大喊都好聽！整場演唱會除了帶領歌迷重溫過去的多首經典歌曲，他也帶來《紅顏如霜》、《倒影》、《粉色海洋》等新歌，歌迷與周杰倫時而合唱、時而對唱，展現絕佳默契！涼爽海風吹拂下，周氏音樂搭配美學視覺效果，讓歌迷沉浸在視覺聽覺頂級享受的音樂「嘉年華」！

周氏音樂搭配美學視覺效果，讓歌迷沉浸在視覺聽覺頂級享受的音樂「嘉年華」！

整場演唱會的精彩不只是周杰倫多元曲風的詮釋，鋼琴、吉他、古箏等樂器的彈奏游刃有餘，舞蹈更是帥氣呈現，特別的是，《紅顏如霜》這首中國風歌曲，周杰倫與舞者們以整齊畫一的現代風格舞蹈來表現，赋予中國風視覺上的創新面貌！而在《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！《鬥牛》音樂前奏一下就令資深的鐵Jay粉陷入瘋狂！周杰倫穿著特別訂製的牛仔運動風服裝，與舞者們帥氣呈現花式籃球，舞台上亮眼的粉紅色籃球在周杰倫手上揮灑自如，炫技的控球動作搭配音樂節奏、結合肢體舞感，讓歌迷看得是目不轉睛！杰威爾音樂旗下新生代歌手、同時也是《不能說的秘密》音樂劇男主角曹楊，在師兄周杰倫的演唱會上擔任嘉賓，獻唱《不能說的秘密》及他自己的創作歌曲《微光》，溫暖有質感的歌聲令人印象深刻！

《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！

來到香港開唱，周杰倫也帶來一首他寫給陳小春的粵語歌曲《獻世》，全場是熱情大合唱。為了「嘉年華」演唱會的重啟，周杰倫在節目上作了許多精心的設計調整，並全新訂製了三套衣服，目前巡迴到了香港站，每場都至少有一套新服裝亮相，展現時尚品味！而寵粉無極限的他，整晚於廣大的舞台兩邊跑，為滿足觀眾全場觀眾都能近矩離看到他的慾望，演唱會接近尾聲時，周杰倫笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」周杰倫說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」

《鬥牛》這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！

幽默風趣的周董，在結他彈唱的部份，笑問現場觀眾：「記得我的歌嗎？每一首歌都會唱嗎？有沒有從一路支持我到現在？還有這麼多？有沒有已經成為爸爸媽媽，已經結婚有小孩呢？今天有帶小朋友來嗎？他們知道坐着的叔叔是誰嗎？記得要告訢他們啊﹗周杰倫哥哥。」他又以廣東話向歌迷問好：「有冇掛住我？」緊接著讓粉絲盡情點歌，有歌迷同時也是五月天的粉絲點唱了《說好不哭》，有歌迷點唱時，高舉寫着「杰倫最屌」，拿到咪高峰激讚周董說：「你是最屌的！永遠第一名﹗」周董笑聞回應：「其實昨天來探班的（張學友）才是第一名。」歌迷又說，「你是音樂上的皇帝！」周董就幽默笑道，「我來想想，我有沒有謙虛一點的歌詞....」引得現場大家歡笑聲、拍掌聲四起。演唱會間幕亦安排互動環節，讓幸運歌迷揀選代表歌曲的號碼，樂隊即場演奏及演繹周董經典歌曲。

杰威爾歌手曹楊。

昨晚場內叫聲、歌聲，笑聲震烈中環海濱之外，核心外圍更是前所未有的迫爆人潮，目測近萬人圍著整個海濱一圈，於外面聽周董唱歌，有女歌迷激動想爬牆偷進會場，碼頭，海濱草地上，人潮之多到水涉不通串步難行，而海面上亦飄著近四，五十艘遊艇，於海面上觀賞大營幕投射的周董演出，大會主辦寶輝娛樂發言人謝嘉豪表示，特別要提醒各位今日進場歌迷，由於天氣報告顯示，接下來幾日或許會下雨，大會將會入場時為大家準備雨衣派發，大會不批準帶雨傘進場，免阻礙其他觀眾欣賞演唱會視線。所以今晚到來的觀眾敬請留意。另外天雨路滑，亦提醒大家不要穿太高的高跟鞋，免得濕滑跌倒受傷。謝嘉豪又表示，「昨晚場外有人想攀爬進場，是一件十分危險的事，大會及周董都不希望會有任何意外發生，希望場外歌迷自重，切勿於場外進行任何危險行為，此外，海面上飄浮四、五十隻遊艇，欣賞演唱會，於海面聽歌，大會無從阻止，但見很多人於船上歡樂飲酒開派對，亦好意提醒，有風雨的話，海面風浪大，請大家小心，不要一時忘我發生意外。演唱會五點半便會開閘讓觀眾進場，天雨關係交通擠塞，所以亦想提醒今晚的觀眾，請盡量早點到場，演唱會準時7:15PM開始。」

此外演唱會彩排時，前輩張學友特地自澳門趕回來香港，給周杰倫加油打氣，後來學友還傳了簡訊給他，要他加油！而鐘鎮濤一家昨晚亦有來捧場，演唱會後台是一片花海，包括成龍、曾志偉、張學友、郭富城、謝霆鋒、草蜢、楊千樺…等藝人都送花祝賀演唱會成功，足見周杰倫的好人緣！

大量圈中人都送花祝賀演唱會成功，足見周杰倫的好人緣！

歌單

1.半獸人

2.本草綱目

3.左中右

4.斷了的弦

5.我落淚情緒零碎

6.青花資

7.簡單愛

8.夜的第七草

9.威廉古堡

10.零+龍捲風

11.給我一首歌的時間

12.楓＋安靜

13.不能說的秘密

14.微光

15.紅塵客棧

16.東風破

17.紅顔如霜

18.愛在西元前

19.園遊會+倒影

20.晴天

21.牛仔很忙

22.軌跡

23.彩虹

24.祝我生日快樂＋ 連名帶姓＋說愛你+ 粉色海洋

25.Moiito

26.前世情人 +雙截棍

27.鬥牛

28.告白氣球

29.等你下課

30.開不了口

31.說好的幸福呢

32.獻世

33.七里香