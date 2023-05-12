夥拍知名鍵琴手孫偉明　雷有輝演繹《怪你過份美麗》

音樂人雷有輝（Pat哥），日前接受港台節目《香江暖流》主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」鄺星宇（Alex）及鄧添樂（Lok）訪問。

雷有輝（Pat哥）日前接受港台節目主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」鄺星宇（Alex）及鄧添樂（Lok）訪問。

雷有輝自幼受哥哥雷有曜（Albert）影響，學習結他和唱民歌，亦曾參加過香港電台「業餘歌唱比賽」，獲得首個冠軍。後來他和哥哥開始和音工作，有幸跟顧家輝和黃霑工作，認識到太極樂隊成員後，便開始夾Band。Pat哥開始夾Band後推出唱片，猶如完成一個神奇的夢想。但自出到第3張唱片後，他發現從事音樂工作還有很多其他學問，如和外界接觸等，頓覺自己的不足，感到迷途。

雷有輝自幼受哥哥雷有曜（Albert）影響，學習結他和唱民歌。

太極樂隊於1984年成立，原只有4位成員，後與Trinity樂隊合併，成了由7位成員組成一支樂隊。

《迷途》由因葵作詞、雷有輝作曲、太極編曲。Pat哥說，唱片版本其實與Demo大不同，反映出音樂是一個變化萬千的藝術，很享受這種一起創作的經過；歌手鄺星宇（Alex）當天身兼主持，遇喉嚨發炎情況，即場請教Pat哥，Pat哥謂平時養聲相當重要，注意飲食，歌手應有一個良好的生活習慣。

《怪你過份美麗》由太極已故成員Gary Tong（唐奕聰）作曲，Pat哥說將這首歌當成太極作品。

《怪你過份美麗》由太極已故成員Gary Tong（唐奕聰）作曲，Pat哥說將這首歌當成太極作品，幾乎每次在演唱會都會演唱，希望每次都有不同的感覺，節目中他更請來知名鍵琴手孫偉明負責演奏。