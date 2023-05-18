MIRROR Solo演唱會詳情曝光 頭場7成門票歌迷會優先買飛

MIRROR成員柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤今日（18日）舉行記者會，公布即將舉辦個人Solo演唱會《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》，分別於香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館Arena舉行，而日期將會由7月開始至8月底陸續舉行。

MIRROR solo演唱會的最新海報。(ig@mirror.weare)

記者會完結後，MIRROR的官方社交平台立即宣布個人演唱會的詳情，而早前流傳會開Solo演唱會的另外兩位成員今日亦公布了，分別是江𤒹生（Anson Kong）及陳卓賢（Ian），他們的個人演唱會將於2024年夏季舉行。

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MIRROR為報答MIRO，他們每個人的演唱會首場都會預留70％的門票予官方歌迷會會員，其餘場次都會有70%作公開發售，到時撲飛的粉絲們就要留意公布。

70%門票預留給MIRO。(直播截圖)

《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》 日期、時間及地點:



Jer: 2023年7月7-9日 8:15pm 香港會議展覽中心HALL 5BC



Anson Lo: 2023年7月23-25日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena



Keung To: 2023年8月3-5日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena



Edan: 2023年8月26-27日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena



票價: $1,080 / $880 / $580

