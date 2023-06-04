電音介紹｜專訪Future Riddim的命名者Leotrix

音樂世界中的音樂類型（Genre）繁多，在電子音樂的領域更甚。以最大類的House為例已經可以分拆出十多種子類型，由較常見的Progressive House、Deep House、Tech House，到近年新興的Slap House、Stutter House等，各有特色和支持者。有人認為要去界定一首歌曲的音樂類型是毫無意義，因為今天的音樂已經混合了多種元素，強行定義只會局限了音樂的可能性。我不否定這種說法，不過音樂類型依然有它存在的意義，最簡單就是讓你拿著關鍵字去發掘更多你所喜愛的音樂。若而你像我一樣，喜歡沉醉於界定和發掘音樂類型的過程，絕對不能錯過這次為你介紹的Future Riddim以及其命名者Leotrix的故事。

生於澳洲的Leotrix今年23歲，其作品得到各大知名音樂廠牌例如Disciple、Bassrush和Monstercat等賞識，是近年於Bass音樂界冒起的新星。

3年前被正式命名的Future Riddim

2020年，澳洲電子音樂人Leotrix在社交媒體分享了一些他認為很有趣的音樂，當中包括一已推出和未推出的作品，有Syzy的《Sunshine》、Oolacile的《Kandi》和Moore Kismet的《Self-Expression》等。縱使Leotrix自認不太沉迷於音樂類型的界定，但他認為不斷有風格相近的Riddim音樂被陸續製作出來，反映了一股新的音樂風潮經已掀起，故此希望以「Future Riddim」去統稱這些作品。

命名者 vs 始創者

Leotrix多次強調自己並非Future Riddim的始創者而只是命名者，希望藉著一個名稱去推廣這類音樂。那麼Future Riddim的真正始創者是誰﹖不論是Leotrix還是一些音樂網站，都指向Oolacile。美國電子音樂人Oolacile取名自遊戲Dark Souls，他早年受Basshunter、S3RL和Pendulum等音樂人影響，尤其是他們作品當中易記的旋律。這促使Oolacile在往後的作品中，採用Dubstep這個主體去盛載旋律，造就出Future Riddim的誕生。疫情期間他更創立了自家音樂廠牌Halcyon，成為Future Riddim的聚集地。

美國電子音樂人Oolacile憑獨特音樂風格，深受Bass音樂愛好者的支持。疫情期間創立音樂廠牌Halcyon，積極推廣Future Riddim。

另一邊廂，美國電子音樂人Ace Aura亦在Future Riddim這個名字誕生前，已經做著相近的音樂。他在初中時因為聽到Skrillex的歌曲而對音樂製作產生興趣，多年來受Zomboy、Flux Pavilion和Doctor P等Dubstep音樂人影響，創作音樂時著重音樂的和弦（Chord），將它注入Dubstep的重型風格，並將自己的作品標籤為「Melodic Riddim」。近年更與英國電子音樂人Chime緊密合作，積極推動另一種風格相近的音樂類型「Color Bass」。（詳見2022年8月份專欄「電音介紹｜Dubstep已死？什麼是Colour Bass？」）

美國電子音樂人Ace Aura被稱為Melodic Riddim的先驅者，很早便製作與Future Riddim風格相近的音樂。近年與英國電子音樂人Chime大力推廣Color Bass。

從牙買加開始的Riddim歷史

Riddim其實是「Rhythm」在牙買加的讀音，常見於例如雷鬼樂中，代表著歌曲的樂器伴奏部份，亦可簡單理解為歌曲的節奏，與牙買加的Dub Music有很大關連。時間快轉至2010年代初，在美式Dubstep如日中天之際，英國電子音樂人Jakes將Riddim這個字應用在Dubstep音樂上，追求一種貼近傳統英式Dubstep、較為簡潔、重複性較強、突出重低音的Dubstep，發展出「Riddim Dubstep」，後來被簡化為「Riddim」。Crowell和Bommer在2014年的《Yasuo》便是早期Riddim Dubstep的例子。

除了Jakes，還有更多音樂人例如Subfiltronik為Riddim作出貢獻，然而Riddim簡潔的構造已令製作門檻下降，同時亦有一些美式Dubstep（戲稱Brostep）製作人加入實驗，令市場開始充斥大量相類似的作品。由於主流Dubstep和EDM圈子的人開始將這種融合了著重Buildup和Drop的Brostep化Riddim直接稱為Riddim，令原Riddim的追隨者感到不是味兒，於事他們嘗試將Riddim再分家，把Brostep和Riddim的混合品稱為「Briddim」。Wooli和Kompany在2018年的歌曲《Briddim Bomb》正式確認了這個名字，不過時至今天，一般音樂平台或音樂人也甚少把Riddim分得那麼細。

與Leotrix對談

回顧了Riddim的歷史後，就回到Future Riddim身上。Future Riddim是2020年代的音樂人對Riddim所進行的實驗和全新演繹，而當中的活躍份子之一便是這次接受訪問的Leotrix。早前他便首度來到香港演出，感謝本地DJ CIËLO和主辦方桃花猿的協助和安排。以下為當天訪問的節錄。

與Leotrix的訪談。

波盛：來到香港前，你在日本停留了數站演出，感覺如何﹖

Leotrix：十分美好！我首站先到東京，然後到大阪還有名古屋。這是我第一次來到大阪和名古屋，2019年就曾到東京，當時得到不少啟發。4年後能再次回來並與觀眾連結，感覺很特別。（你說他們聽著你的音樂Headbang）是的！很多Headbang、Mosh Pit（註：觀眾互相衝撞的極端舞蹈風格），不過大家都很安全和守規矩，玩得很開心。

Leotrix相隔4年再到日本演出，亦是首次在大阪舉行專場演出。

波盛：在疫情期間，你如何運用你的時間﹖我發現你在2021年的一年間，製作了很多音樂，推出了5張迷你專輯（EP）。

Leotrix：是的，在音樂製作上我變得更專注，有更多時間在家中創作，尤其是寫下當時的掙扎，有很多心情想表達。

波盛：當你有更多時間留在家中，有更多時間與自己相處，你有沒有發現自己的創作有轉變﹖

Leotrix：絕對有。不單止是我，而是整個Future Riddim圈的聲音都在急速演化。疫情期間創作人的感受被掏出，當人們在作品中投放更多個人情感，更多內心深處的感受，這就是最好的音樂。Future Riddim令Dubstep再次變得富表達性和感性。

波盛：凡提及Future Riddim，大家便會聯想到你的名字。究竟Future Riddim是如何誕生﹖

Leotrix：當時我在聽一些來自例如Ace Aura的音樂，它們絕對是Future Riddim的前身。而Ace Aura和Chime當時已經創造了Color Bass，它是一種七彩繽紛和富旋律的聲音，影響日後Future Riddim的出現。同時，Moore Kismet的音樂富有濃厚的Trap元素，融合了舊派Dubstep和Hip Hop，有一點不對拍（Offbeat）的Flow，亦造就了今天的Future Riddm。

美國電子音樂人Moore Kismet今年只有19歲，便在Bass音樂界打響名堂。在2021年時只有17歲的他便踏上EDC Las Vegas的舞台，成為該音樂節有史以來最年輕的表演單位。

波盛：你認為Future Riddim最有趣的地方是什麼，令你如此著迷和希望大力推廣﹖

Leotrix：我認為它帶點不對拍的Flow及和弦，能觸發到我的情感。它成為一種很有力量的聲音，不再是單聲部的（Monophonic）而是多聲部的（Polyphonic）。很有七彩繽紛的聽感，加上創作人編寫的旋律，令Dubstep走進流行音樂的世界，讓聽眾能夠與旋律連繫。同時不對拍的節奏令Future Riddim可以很富實驗性。

波盛：在過去11年的音樂製作經驗，是不是都是自學的﹖

Leotrix：是的，大部份時間我都是跟隨YouTube上的教學影片然後進行實驗。其實我在8歲時已經開始學習結他，從中學習音階（Scale）例如基本的五聲音階（Pentatonic Scale），然後運用在寫歌上。大約8、9歲時我會寫下歌詞，然後配上簡單的旋律，這就是我在接觸Ableton等音樂軟件前，學習寫歌的方法。

波盛：那麼11年前是什麼原因促使你開始製作音樂﹖

Leotrix：是Skrillex的《First of the Year (Equinox)》讓我進入Dubstep的世界。在這之前我主要在聽重金屬搖滾，亦有聽例如Daft Punk、The Prodigy和The Chemical Brothers的電子音樂。直至朋友跟我說《First of the Year (Equinox)》這種Dubstep音樂在夜店很流行，起初讓我很混淆。因為這㮔音樂對我來說更像在搖滾音樂會聽到的，然後跟著Moshing的類型。我認為當時的Dubstep站在舞曲與搖滾樂之間。當我聽過Dubstep之後，便嘗試理解究竟這種音樂是如何被製造出來。

波盛：那麼你是從何時開始打碟的﹖

Leotrix：與音樂製作同期開始，算是一種巧合，因為我希望可以製作Dubstep這類音樂然後在演出中播放。過往在派對中看到其他DJ能透過Dubstep帶動觀眾跳舞，令我也想成為一份子，這實在是太有型了。對我來說打碟就是把人們連結在一起，並且分享自己音樂的渠道。

波盛：過往那麼多演出，哪一次令你最難忘﹖

Leotrix：我仍然非常回味在比利時Rampage的演出，那是一個非常大型的電子音樂節，有成千上萬的觀眾。在演出前我十分緊張，跟自己說要好好回應現場觀眾，令他們跟住音樂跳舞。雖然壓力很大，但也很值得，因為完成後可以肯定自己有能力在如此多的觀眾面前表演。同一時間我亦很喜歡在數百人的夜店中表演，那是我初開始正式打碟的場合，也是我很喜歡的演出。因為與觀眾的距離很近，他們幾乎能從DJ控制器上看到你正在播放的歌曲的名稱，那種氛圍令我很享受。

比利時電子音樂節Rampage是Leotrix最難忘的演出，當年除了個人的DJ Set亦與另一位電子音樂人Hydraulix共同演出B2B DJ Set。

波盛：你還記得自己第一個的打碟演出嗎﹖

Leotrix：我記得我第一個正式的打碟演出也很緊張，是2017年在悉尼一間已結業的夜店發生，在數百個人生第一批的觀眾面前表演，感覺很獨一無二。那時我播放了Dubstep、Drum & Bass，所有我喜歡的Bass音樂。那時我只有17歲，很年輕，所有事情也令我很興奮。

波盛：當時你只有17歲，那麼你便不能喝酒﹖

Leotrix：是的！很嚴格的！我的父母還有我的經理人與我同行。當我進場後便直接上台，一小時的演出後便要直接下台離開現場。

波盛：下一個你渴望踏足的舞台會是哪一個﹖

Leotrix：我會想在EDC或者Tomorrowland，當然還有很多音樂節我都很嚮往。

波盛激情推介：Leotrix的音樂

Lanki, Leotrix, Zeal - Zaffre

Leotrix - Hive Bounce

Leotrix - Sight

Leotrix - TRIP333

Leotrix - FUNNYFACE