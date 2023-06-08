容祖兒演唱會傳招工作人員日薪$960　英皇娛樂：大家留意不要受騙

樂壇天后容祖兒相隔四年宣布即將於7月假香港演藝學院舉行共33場演唱會《ANOTHER SIDE …… JOEY•MY SECRET•LIVE》，不過昨日（7日）開始網絡上竟然出現有公司出Post，為演唱會緊急招募工作人員的詐騙廣告。

容祖兒相隔四年宣布演藝學院開33場演唱會。

有公司在社交媒體Facebook落廣告，表示祖兒的演唱會「急需工作人員」，日薪酬勞為960港元，並列出福利與內容，工作主要是控制人流，處理出入登記，搬抬工作，需要準時、主動、有禮貌，21歲以上，更提供食飯及交通津貼。

有公司在社交媒體Facebook落廣告，表示祖兒的演唱會「急需工作人員」，日薪酬勞為960港元。（網上圖片）

有網民公開聯絡與該公司的對話，對於問到是否代表英皇娛樂公司或是演藝學院而超募工作人員，該公司都沒有正面回答，只表示有很多人申請職位，先安排做線上快速酒店工作人員，直到容祖兒演唱會的工作正式開始時才轉工作崗位。

由於過去較少這樣公開招募演唱會工作人員，《香港01》聯絡演唱會總監馮貽柏，他表示容祖兒 《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會，以上廣告，含有詐騙成份，英皇娛樂及演藝學院並無對外公開聘請員工或兼職幫工，亦從沒有受權任何公司代表他們聘請員工，請大家留意不要受騙。