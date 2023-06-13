許廷鏗《良心發現》登勁歌金榜　樂易玲開綠燈相隔6年重返無綫

無綫自曾志偉上任後便開始大改革，而播出43年的長壽音樂節目《勁歌金曲》亦於上月21日播出最後一集，並由音樂節目《J Music》取替。有傳媒報道，何麗全與樂易玲聯手重整內部音樂架構，更希望把愛將許廷鏗回娘家，並於全新音樂節目中亮相。

有指何麗全與樂易玲聯手重整內部音樂架構，更希望把愛將許廷鏗回娘家。（IG圖片）

許廷鏗（Alfred）自2017年離開星夢娛樂後，隨即被時任行政總裁何哲圖「封殺」，至今沒有在任何無綫節目中亮相，連歌曲亦不能上榜。成為獨立歌手的Alfred更於2021年拿下了首個「男歌手金獎」，事後亦分享當年離巢的原因，並強調與無綫是「和平分手」，並多謝他們的包容。

樂小姐曾透露一直都有跟Alfred聯絡。（資料圖片）

不過自從何哲圖離開無綫，令Alfred有望重返無綫。當時離開無綫，外界有不少揣測雙方是否關係決裂。直至2020年無綫於電視城舉行的《音樂永續 樂壇同享》，與三間唱片公司破冰記者會上，樂易玲受訪時，透露與Alfred一直都有聯絡。當被問到被封殺一事，樂小姐即表示Alfred隨時都可以亮相無綫。

Alfred今年於4月推出的歌曲《良心發現》繼2016年的《痛醒》後再次派歌到無綫。（IG圖片）

消息指，Alfred今年於4月推出的歌曲《良心發現》繼2016年的《痛醒》後再次派歌到無綫，更登上勁歌金榜。雖然Alfred沒有現身無綫宣傳，但有指下月再推出新歌後，就會錄影《J Music》。有傳媒透露，節目監製晴朗表示已經聯絡Alfred。

歌曲更打入勁歌金榜。（節目截圖）

另外，日前無綫於官方YouTube發布「TVB全新音樂系列」短片，《勁歌金榜》將會由許文軒主持，亦加設歌手與音樂人專訪、演唱會、專輯新動向。至於節目《J Music》則邀請了一眾歌手包括曾比特、余宗遙、布志綸、鍾柔美等亮相，更預告將為歌手們重新編製歌曲。同時無綫更會投放大量資源在音樂企劃，讓歌手的曝光率比過往更高。